Meghan Markle is vanaf nu op zwangerschapsverlof MVO

15 maart 2019

10u04 0 Royalty Meghan Markle heeft voor het eerst niets meer op haar agenda staan, toch niet wat publieke verschijningen betreft. De hertogin van Sussex begint aan haar zwangerschapsverlof.

Net als alle vrouwen krijgt ook Meghan een tijdje rust voor ze binnenkort haar eerst kind op de wereld zet. Dat betekent echter niet dat het nu al tijd is om helemaal met de voetjes naar omhoog te gaan zitten. “Ze heeft nog wel afspraken gepland die zich niet voor de camera’s afspelen”, zeggen insiders. “Het publieke gedeelte van haar job is echter wel tijdelijk afgelopen.”

Meghan werd afgelopen maandag voor het laatst in het openbaar gezien, toen ze met prins Harry Commonwealth Day vierde in Westminster Abbey. Het is niet helemaal zeker wanneer ze haar kind verwacht, want dat heeft het paleis nooit bekendgemaakt. Alles wijst er echter op dat ze halverwege april zal bevallen.