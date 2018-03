Meghan Markle is gedoopt SD

08 maart 2018

12u12

Meghan Markle (36), actrice en verloofde van prins Harry, is afgelopen dinsdag gedoopt in de Anglicaanse kerk. Het was een intieme ceremonie in gesloten kring met prins Harry dicht aan haar zijde. Dat meldt Daily Mail.

De ceremonie vond plaats in de Chapel Royal in St James's Palace en werd geleid door de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby (62), die ook de trouwdienst van het koppel zal leiden. Prins Harry was bij de doopdienst aanwezig en ook prins Charles en Camilla Parker Bowles (de hertogin van Cornwall) waren van de partij. Koningin Elizabeth II, hoofd van de Anglicaanse kerk in Engeland, en prins William waren de opvallende afwezigen.

Tijdens de ceremonie werd Meghans hoofd besprenkeld met heilig water uit de Jordaan. Een eeuwenoud religieus ritueel. Daarna bevestigde Meghan de beloften die bij het dopen gedaan worden. De plechtigheid zou zo’n drie kwartier geduurd hebben.

Het doopsel is geen voorwaarde voor het huwelijk, maar een eigen beslissing van Meghan, aldus Daily Mail. Dat heeft ze ten tijde van de verloving in november vorig jaar al gemeld. Het wordt aanzien als een een gebaar van respect voor koningin Elizabeth II, de grootmoeder van Harry. Zo gebeurde dat ook met Kate Middleton, die kort voor haar huwelijk met prins William haar doopgeloften bevestigde. De Amerikaanse actrice zou de afgelopen tijd al kennis hebben gemaakt met het Anglicaanse geloof.

De kapel speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Britse koninklijke familie. Het is de plaats waar prinses Diana opgebaard lag voor haar begrafenis in 1997.

Volgens De Telegraaf was Meghan Markle van huis uit protestants en ging ze naar een katholieke hogeschool. Haar moeder Doria Ragland is ook protestants, haar vader Thomas Markle behoort tot de Episcopale kerk, een meer gematigde protestantse kerk.