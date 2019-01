Meghan Markle in april uitgerekend (en wordt het nu een zoon of dochter?) TDS

14 januari 2019

15u59

Bron: AD/ANP 0 Royalty Meghan (37), de hertogin van Sussex, heeft vandaag na maanden van speculaties over het geboortemoment van haar eerste kindje, verklapt wanneer ze is uitgerekend. De vrouw van prins Harry verscheen in het Britse Birkenhead en vertelde het publiek dat ze inmiddels zes maanden zwanger is. Dat betekent dat de baby van het koppel in april wordt verwacht.

De bookmakers zijn er zeker van dat Meghan in april een dochter op de wereld zet. Dit weekeinde werd er zoveel geld ingezet op een meisje, dat de weddenschappen werden gesloten. De Britten zijn nu volop aan het wedden op de naam van het eventuele meisje. Onder meer Diana wordt genoemd als kanshebber.

Meghan vertelde het publiek in Birkenhead echter dat zij en Harry helemaal niet weten of ze een zoon of dochter krijgen. Het stel wil graag verrast worden. Tijdens het bezoek aan de Engelse stad was er volop aandacht voor de aanstaande kleine, zo kregen Harry en Meghan een knuffelbeer en een wieg en sloeg de hertogin een kopje koffie af vanwege de cafeïne.

Geruchten dat Harry’s eerste nakomeling een meisje is, zijn door de prins zelf in de wereld geholpen. In oktober, vlak nadat Meghans zwangerschap werd bekendgemaakt, zei Harry te hopen op een dochter. Tijdens hun reis door Australië riep iemand uit het publiek naar de prins: “ik hoop dat het een meisje is!” Waarop Harry antwoordde: “ik ook”.

Het bezoek aan het Engelse Birkenhead is het eerste dat Harry en Meghan dit jaar samen afleggen.