Meghan Markle heeft nog steeds contact met ‘Suits’-collega Patrick J. Adams Redactie

07 oktober 2020

17u36

Bron: AD 0 Royalty Meghan Markle (39) heeft nog altijd contact met haar vroegere collega-acteur Patrick J. Adams (39). De twee speelden samen in de advocatenserie ‘Suits’, maar zijn elkaar niet uit het oog verloren.

Volgens Patrick zouden de twee elkaar nog een aantal keer hebben ge-sms't. “Ik ben superblij dat ze weer terug is aan deze kant van de oceaan en ik zou haar graag snel weer zien. Ze heeft het ontzettend druk, dus hopelijk laat de tijd het toe. Maar ik ben trots op alles wat ze doet,” vertelt hij tegen Entertainment Tonight.

Patrick werd in oktober 2018 vader van zijn dochtertje Aurora en Meghan beviel in mei vorig jaar van haar zoontje Archie. Het zou Patrick ‘geweldig’ lijken om de twee samen te kunnen laten spelen. “Dat laat ik aan Meghan, ze is een ontzettend drukbezette vrouw.”

‘Suits’

Markle en Adams waren samen te zien in de advocatenserie ‘Suits’, waar de twee een relatie hadden. Meghan Markle vertolkte de rol van Rachel Zane, Patrick J. Adams was te zien als Michael Ross.