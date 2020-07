Meghan Markle heeft eerste slag tegen tabloids verloren: 74.000 euro kosten MVO

30 juli 2020

10u00

Bron: Mail Online 0 Royalty Meghan Markle (38) heeft haar eerste slag tegen de Britse krant The Mail on Sunday en de Daily Mail verloren. Ze ging ermee akkoord om 67.000 pond (zo’n 74.000 euro) aan gerechtelijke onkosten voor hen te betalen. Meghan klaagde de publicatie aan voor het publiceren van een handgeschreven brief van haar aan haar vader, Thomas Markle.

De rechter ging niet akkoord met bepaalde aspecten van Meghans beschuldigingen. Zo zou The Mail volgens hem niet schuldig zijn aan het ‘bewust verergeren van de situatie tussen haar en haar vader’. Daarnaast vond hij niet dat er een risico was op herhaling van de feiten.

Bovendien zou ze zelf de handdoek in de ring hebben gegooid omdat ze weigerde de namen van haar vriendinnen bekend te maken. Vijf van hen hebben met de pers gesproken in een poging om Meghan te beschermen, maar tipten hen zo per ongeluk ook over de brief. De krant wil niet alleen hun namen openbaar maken, maar probeerde hen ook op te roepen als getuigen in het proces. Dat was volgens de hertogin een “te hoge prijs om te betalen voor haar zaak tegen de tabloids”, gezien haar vrienden recht hebben op hun privacy. In plaats daarvan betaalde ze alle gerechtelijke kosten van The Mail: zo’n 74.000 euro.

Geen last

De verkoopcijfers van de Britse tabloid The Mail on Sunday en het zusterblad Daily Mail hebben niet te lijden onder de rechtszaak die Meghan tegen hun uitgever Associated Newspapers heeft aangespannen. Integendeel. In haar poging een veroordeling te krijgen voor het schenden van haar privacy, ziet Meghan de kranten nu het ene na het andere nieuwe persoonlijke feit onthullen. Haar advocaat Justin Rushbrooke beschuldigde de kranten er woensdag van gerechtelijke documenten te gebruiken voor ‘sensationele verhalen’. Rushbrooke kon daarin wel eens gelijk hebben.

De kranten proberen de rechtszaak namelijk zo lang mogelijk uit te smeren en vechten elke stap van Meghan en haar juridische team aan. Als er ooit een veroordeling komt, dan is in de tussentijd flink verdiend aan publicaties over het proces. Schreeuwende krantenkoppen en sappige verhalen zijn nu eenmaal goed voor de verkoop.

Als Meghan had gedacht snel een tik te kunnen uitdelen aan de lastige tabloids, dan heeft ze de tactiek van die bladen onderschat, zo zeggen commentatoren in andere Britse media die de bewuste vertragings- en loopgraventactiek van de kranten aan de kaak stelden.