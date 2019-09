Meghan Markle haalt zwaar geschut boven en huurt PR-bureau van Harvey Weinstein en Michael Jackson in om imago op te krikken TDS

04 september 2019

10u00

Bron: Daily Mail 0 Royalty Meghan Markle (38) heeft een opmerkelijke, maar moeilijke weg afgelegd. Ze liet haar leven in Hollywood achter voor prins Harry en werd één van de meest prominente figuren van de Britse koninklijke familie. Een overstap die nog altijd gepaard gaat met een constante stroom aan kwalijke geruchten, kwetsende roddels en negatieve krantenkoppen. De vrouw van Prins Harry heeft daarom besloten dat het welletjes is geweest, en heeft nu eigen adviseurs ingehuurd om haar imago op te poetsen.

Meghan Markle klopte volgens de Britse media achter de rug van Buckingham Palace aan bij Sunshine Sachs, een gerenommeerd PR-bedrijf uit Hollywood, wiens klanten tot de groten der aarde behoren. Zoals Michael Jackson en Harvey Weinstein, twee beruchte beroemdheden die heel wat woelige watertjes moesten doorzwemmen. Het bedrijf is dan ook één van de beste op het gebied van crisisbeheersing en het beperken en herstellen van imagoschade. Sunshine Sachs heeft Markle trouwens al eens eerder vertegenwoordigd, toen ze nog actrice was bij de serie ‘Suits’. Meghan hoopt nu dat het bedrijf haar kan helpen de vele onwaarheden en misvattingen over haar de kop in te drukken.

Meghan wordt dan ook voortdurend overspoeld door kritiek. Van het prijskaartje van 2,6 miljoen euro voor de renovatie van hun woning, over het verbreken van de banden met haar vader Thomas en de rest van haar familie, tot de commentaar op het gebruik van een privéjet en de vermeende ruzie tussen haar en Kate Middleton: het lijkt er op dat Markle voor haast alles wat ze doet wordt neergesabeld door de media en het Britse volk.

(lees verder onder de foto)

Golf van verbazing

Daar moet Sunshine Sachs nu verandering in brengen. De vrouw van prins Harry is naar verluidt al jaren bevriend met Keleigh Thomas Morgan, de zaakvoerder van het PR-bureau. Meghan zou al haar vertrouwen in zijn handen hebben gelegd, in de hoop dat hij het tij na de schadelijke controverses van de afgelopen maanden kan doen keren.

Op het personeel van de koninklijke familie zou de Hertogin al lang niet meer kunnen rekenen. De beslissing om in zee te gaan met Sunshine Sachs heeft naar verluidt een golf van verbazing veroorzaakt onder de staf, die geen goed woord overhebben voor de hele situatie. “Dat je een bedrijf uit Hollywood inhuurt om je te laten vertegenwoordigen, terwijl je een lid van de koninklijke familie bent, is op zijn minst gezegd onorthodox”, klinkt het. “De hoge ambtenaren binnen de koninklijke staf zijn de laatste maanden verbijsterd over het feit dat Harry en Meghan de adviezen van hun eigen, zeer professionele team blijven negeren, maar in plaats daarvan wel zullen luisteren naar buitenstaanders uit Amerika.”

(lees verder onder de foto)

Nieuw project

Het is niet bekend hoeveel Sunshine Sachs betaald krijgt voor hun opdracht. Wel is geweten dat het bedrijf ook zal worden ingeschakeld om de lancering van Travalyst te ondersteunen, een nieuw wereldwijd initiatief dat moet leiden tot een duurzamere manier van reizen. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen Booking.com, Ctrip, Skyscanner, TripAdvisor en Visa. Onder de noemer Travalyst willen deze organisaties de impact van het toenemende toerisme beperken op het milieu en de lokale bevolking. Harry en Meghan zijn al jaren nauw betrokken bij het project.