Meghan Markle haalt slag thuis in rechtszaak tegen Britse tabloids TDS

05 augustus 2020

12u32

In de lopende zaak van Meghan Markle (38) tegen de Britse tabloids over een gepubliceerde brief aan haar vader mogen de namen van de vriendinnen van de hertogin van Sussex geheim blijven. Dat heeft de rechter woensdag bepaald.

De zaak tussen de vrouw van de Britse prins Harry en Associated Newspapers gaat over artikelen die de krant Mail on Sunday had gepubliceerd. Daarin stonden delen van een handgeschreven brief die Meghan had gestuurd naar haar vader Thomas Markle, met wie ze een verstoorde relatie heeft.

Vijf vriendinnen van Meghan hadden anoniem in een interview met People hun versie van het verhaal van Meghan en haar vader verteld zonder dat de hertogin daar toestemming voor had gegeven of erom had gevraagd. Zij konden mogelijk als getuigen worden opgeroepen in de zaak tussen de hertogin van Sussex en Associated Newspapers.

Meghans advocaat had gepleit voor anonimiteit van de vriendinnen, omdat hij bang was voor inbreuk op hun privacy als hun naam bekend zou worden. Volgens Associated Newspapers moesten de namen wel bekendgemaakt worden omdat de vrouwen “belangrijke potentiële getuigen over een belangrijk onderwerp” zijn. De rechter heeft dus besloten dat dat voorlopig nog niet hoeft.

