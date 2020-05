Meghan Markle gelooft in samenzwering tegen haar door paleismedewerkers MVO

26 mei 2020

21u10 2 Royalty Meghan Markle (38) is nog maar een dikke maand uit het Britse koningshuis gestapt, en ze oogt nu al gelukkiger dan ooit. De voormalige actrice gelooft dan ook dat er binnen de paleismuren een samenzwering tegen haar was ontstaan.

De hertogin van Sussex geloofde dat er tegen haar werd samengespannen vanaf het moment dat ze samen met prins Harry (35) naar Buckingham Palace verhuisde. “Ze was er rotsvast van overtuigd dat hun werknemers erop uit waren om haar reputatie te besmeuren, omdat ze haar ‘te Amerikaans’ vonden’”, zegt een bron binnen het paleis. “Meghan wist ook dat ze een slechte naam had, gezien ze haar personeel nogal streng behandelde. Men noemde haar achter haar rug om vaak een diva.”

Daarom wilde ze zo graag verhuizen naar Frogmore Cottage, een afgelegen huisje dat niet al te dicht in de buurt van Buckingham Palace lag. “Ze ging vanaf dat moment praktisch gezien in zelfisolatie. Al lang voor er nog maar sprake was van een lockdown. Ze werd helemaal paranoïde door het idee van een samenzwering en was bang dat er informatie werd doorgespeeld naar de media. Bovendien zorgde de isolatie ervoor dat ze sociaal contact ging missen. Het deed haar verlangen naar haar vrienden en familie in LA. Daar bovenop kon ze niet gaan werken, en dat miste ze.” Volgens diezelfde bron was het dus slechts een kwestie van tijd voor Meghan uit de monarchie stapte. “Het was niet het leven dat ze verwachtte, dus ze wilde eruit. En kijk, vandaag zit ze alweer in LA.”

