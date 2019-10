Meghan Markle geeft in tranen toe: “Dit leven in de spotlight is een worsteling” TDS

18 oktober 2019

17u00

Bron: ITV/VTM 4 Royalty Meghan Markle (38) heeft zich voor het eerst uitgesproken over de impact van alle berichtgeving op haar leven. Sinds ze in het huwelijksbootje stapte met Prins Harry en lid werd van de Britse koninklijke familie, wordt ze constant onder vuur genomen door de tabloids. En dat hakt er zwaar in bij de Hertogin. In de nieuwe documentaire ‘Harry & Meghan: An African Journey’, die volgende week woensdag bij ons wordt uitgezonden door ‘Telefacts’, moet Meghan haar tranen verbijten.

Voor de documentaire werden Meghan Markle en prins Harry vorige maand gevolgd tijdens hun tiendaagse reis door Zuid-Afrika. Tijdens een interview werd de Hertogin van Sussex emotioneel, haar stem brak toen ze openhartig vertelde hoe moeilijk ze het vindt om als pasgetrouwde mama met alle aandacht om te gaan. “Kijk, elke vrouw - en al zeker als je zwanger bent - is echt kwetsbaar. Dus dat was echt een uitdaging”, zei ze op de vraag welke impact alle publiciteit heeft op haar ‘lichamelijke en geestelijke gezondheid’. “Je hebt net een pasgeborene en als vrouw... het is veel. Dus je gooit het maar mee op de hoop terwijl je probeert om een nieuwe mama of een pasgetrouwde vrouw te zijn”.

“Bedankt om me dat te vragen”, zegt Meghan vervolgens tegen de reporter. “Slechts weinig mensen vragen mij of het wel goed met me gaat. Maar achter de schermen is het wel de realiteit waar ik door ga.” Wanneer de presentator vervolgens zegt dat het wellicht eerlijk zou zijn om te zeggen dat het niet goed gaat, moet Meghan haar tranen verbijten. “Ja, dat klopt.”

Continu gevolgd

Ook prins Harry vindt het lastig dat hij als lid van de koninklijke familie continu wordt gevolgd door de media. De Britse prins vertelt in de documentaire dat hij continu de druk voelt van een leven in de spotlights. De worsteling met de media heeft volgens de prins te maken met de dood van zijn moeder Diana. Harry en zijn broer William zouden de media verantwoordelijk houden voor haar dood, ruim 22 jaar geleden.

“Elke keer als ik een camera zie, elke keer als ik een klik hoor, elke keer dat ik een flits zie, brengt het me meteen terug naar dat moment. Dus in die zin is het de slechtste herinnering aan haar in plaats van de beste”, vertelt Harry in de documentaire. “Met mijn rol, met deze baan, en de druk die daarbij komt kijken, word ik helaas continu herinnerd aan die gebeurtenis.”