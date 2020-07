Meghan Markle geeft Britse pers de schuld: “Opdringerige roddelbladen veroorzaakten de ruzie met mijn vader” TDS

19 juli 2020

09u39

Bron: The Guardian 2 Royalty Volgens Meghan Markle (38) is het de schuld van ‘opdringerige roddelbladen’ dat de band tussen haar en haar vader Thomas Markle compleet verziekt raakte. Dat stelt de hertogin in juridische documenten die de Britse krant The Guardian kon inkijken. Via haar advocaten laat Markle weten dat ze “gedurende haar hele jeugd een hechte vader/dochterrelatie hadden, tot zij plots het doelwit werd van de Britse tabloids.”

De gerechtelijke documenten die The Guardian kon inkijken kaderen binnen de aanklacht van de vrouw van prins Harry tegen de Mail on Sunday, wegens vermeende inbreuk op haar privacy en misbruik van haar persoonlijke gegevens. De krant heeft fragmenten gepubliceerd uit een brief die ze naar haar vader had gestuurd waarin ze haar beklag deed over hoe hij haar behandelt. Maar de krant voert aan dat ze als lid van de koninklijke familie geen reële verwachting had van privacy en dat ze geen afspraak had met haar vader over geheimhouding van de brief.

Markle beweert in haar aanklacht dat ze haar vader tussen 2014 en 2018 “substantiële financiële steun” heeft verleend met geld dat ze opstreek door haar rol in tv-programma ‘Suits’. Daar kwam abrupt een einde aan, kort voor Meghan en prins Harry in het huwelijksbootje zouden stappen. Volgens de hertogin werd hun relatie verstoord omdat haar vader “aanzienlijke betalingen” ontving voor het geven van commentaar in kranten en te gast te zijn in panels van allerlei tv-programma’s.

Negatieve koppen

De Mail on Sunday zou “het Britse rechtssysteem misbruiken” om negatieve krantenkoppen te kunnen maken, door Meghan keer op keer te dwingen om persoonlijke informatie vrij te geven. “Wij zijn van mening dat de krant het rechtsproces niet langer gebruikt voor haar verdediging, maar gefixeerd is op pogingen om meer schade te veroorzaken door het genereren van negatief nieuws”, luidt het. “Ze willen dit proces zo lang mogelijk rekken en misbruiken de gerechtelijke procedure om irrelevante persoonlijke gegevens te gebruiken voor ‘exclusieve verhalen’, om zo hun onwettige acties te verbergen en af ​​te leiden van de kern van deze zaak.”

