Meghan Markle gasthoofdredacteur Britse Vogue RL

29 juli 2019

02u29

Bron: ANP 2 Royalty Meghan Markle is gasthoofdredacteur van de septemberuitgave van de Britse Vogue. Het septembernummer is traditioneel de belangrijkste editie van het jaar voor modemagazines.

Er gingen al langer geruchten dat Markle, de hertogin van Sussex aan de slag zou gaan voor Vogue. Eerder schreven diverse media dat zij een maandelijkse column zou gaan schrijven voor het blad. Zondag maakten een woordvoerder van de Britse koninklijke familie en de uitgever van Vogue bekend dat ze gasthoofdredacteur is.

Niet alleen Markle, maar ook haar echtgenoot prins Harry werkte mee aan het septembernummer. Hij interviewde biologe en onderzoeker Jane Goodall. Markle ging voor het magazine in gesprek met Michelle Obama.

Niet op de cover

Het nummer, getiteld “Forces for Change”, staat in het teken van 15 inspirerende vrouwen die positieve veranderingen teweeg willen brengen. Naast de eerdergenoemde vrouwen komen onder andere Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, klimaatactiviste Greta Thunberg en actrice Jameela Jamil aan het woord. Markle heeft uit bescheidenheid besloten dat ze niet op de cover wil, zegt hoofdredacteur Edward Enninful.

Markle is al zeven maanden met het project bezig, meldt Buckingham Palace. Ze hoopt dat lezers geïnspireerd zullen raken door de vrouwen die in het blad aan het woord komen, aldus The Guardian. Volgens Enninful is Markle de eerste gast-hoofdredacteur van het septembernummer in de geschiedenis van de Britse editie van Vogue.