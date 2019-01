Meghan Markle gaf vorig jaar bijna 480.000 euro uit aan nieuwe kleren - vijf keer meer dan andere Europese royals TK

Bron: UFO No More 0 Royalty Deze maand proberen Europese fashionista’s zoveel mogelijk goede deals te scoren tijdens de soldenperiode, maar dat zijn dingen waar Meghan Markle zich geen zorgen meer over moet maken. De hertogin van Sussex moet immers niet op een euro meer of minder kijken: in 2018 gaf ze bijna een half miljoen euro uit aan de uitbreiding van haar garderobe. Ter vergelijking: haar schoonzus Kate gaf ‘maar’ 80.237 euro uit aan nieuwe kleren.

Modeblog ‘UFO No More’, die zich buigt over de mode van koninklijke dames, rekent ieder jaar uit hoeveel de royals in Europa spenderen aan hun kleerkast. Daar worden nieuwe kledingstukken (herbruikte stukken tellen niet mee) maar ook accessoires (juwelen, handtassen...) bijgerekend. Meghan, die dit jaar toetrad tot het selecte clubje, springt al meteen naar de top van de ranking: zij droeg het afgelopen jaar de meeste nieuwe kleren én gaf ook het meeste uit in totaal: de blog kon niet van alle stukken een prijskaartje bepalen, maar kwam zelfs met een aantal vraagtekens uit op 479.048 euro.

Meghan steekt daarmee met kop en schouders boven haar Europese collega’s uit. Kroonprinses Mary van Denemarken, op nummer twee, gaf ongeveer vijf keer minder uit dan de hertogin van Sussex: ‘maar’ 102.904 euro. Kate Middleton, de vrouw van prins William, deed het met een bescheiden (kuch) 80.237 euro. En dan is de peperdure trouwjurk van Meghan, een unieke creatie van Givenchy, niet eens meegerekend in dat bedrag. De oorbellen en de armband van Cartier die ze op haar huwelijk droeg - prijskaartje: 206.022 euro - zitten wél in dat bedrag. Maar zelfs als die niet meetellen - Buckingham Palace wilde het gerucht dat ze een geschenk waren van prins Charles nooit bevestigen - staat Meghan nog steeds ruimschoots bovenaan de ranking.

En wie betaalt dat allemaal? Dat is niet helemaal duidelijk, maar het Britse paleis gaat er wel prat op dat kledij door ‘privébudgetten’ gefinancierd wordt en dat er geen belastinggeld mee gemoeid is.

De volledige lijst kan je hieronder bekijken. De prijs voor de duurste kledingstukken gaat overigens naar Charlene van Monaco: zij gaf ‘maar’ 61.390 euro uit aan nieuwe mode, maar haar garderobe kost wel gemiddeld 2.557 euro per stuk.

Geschenken

We moeten wel enkele kanttekeningen maken bij deze lijst. Ten eerste is ze niet volledig: het aantal stukken waarvan het prijskaartje onbekend is, is niet voor elke royal even groot. Dit kan dus een vertekend beeld geven. Daarnaast is het ook Meghans eerste jaar als royal. Het is dus logisch dat zij haar garderobe nog moet uitbouwen en nog niet veel stukken kan hergebruiken.

En daarnaast is het ook nooit zeker of de koninklijke dames wel effectief (de volle prijs) betaald hebben voor hun outfit. Ze krijgen immers veel stukken uitgeleend of als geschenk van de modehuizen. Dat is de reden waarom koningin Rania van Jordanië met aandrang vroeg om niet meer in de lijst te verschijnen. Het hof liet in een statement weten dat de koningin het jammer vindt dat dit de aandacht afleidt van haar verwezenlijkingen. Volgens het hof houdt Rania rekening met de kosten van haar garderobe en houdt ze haar uitgaven ‘in balans’. “De overgrote meerderheid van de kleding wordt uitgeleend door modehuizen, aangeboden als cadeau of met korting gekocht.” Dat weblogs veelal rekenen met de verkoopprijs van de kledij, zorgt volgens het hof voor ‘een verkeerde indruk’.