Meghan Markle gaat zich inzetten voor vrouwen

28 februari 2018

16u47

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle (36) gaat, als ze na haar bruiloft een 'fulltime royalty' is, zich onder meer inzetten voor het sterk maken van vrouwen. Vrouwen hebben tegenwoordig al een stem, maar het is nu nog zaak om daar naar te luisteren, zo zei de verloofde van prins Harry woensdag tijdens de Royal Foundation Forum.

Volgens Meghan is er nu, in het licht van de #metoo-kwestie en de Time's Up-beweging, geen beter moment om daarmee bezig te zijn. Meghan was samen met Harry, zijn broer William en diens vrouw Kate naar de bijeenkomst gekomen. Ze gingen zo voor het eerst als kwartet op pad. William greep de bijeenkomst ook maar direct aan om Meghan officieel welkom te heten in de familie.

De voormalig actrice zei ook ernaar uit te kijken om te werken met alle initiatieven van de Royal Foundation. "Ik ben hier pas drie maanden, maar ik heb nu al zin om er aan te beginnen", aldus Meghan, die zich al stilletjes achter de schermen voorbereid op haar nieuwe taak. "Ik leer zoveel als ik kan zodat ik er straks echt werk van kan maken."

Meghan, Harry, William en Kate deelden samen een podium waar ze voor publiek het gesprek aangingen over hun persoonlijke liefdadigheidsorganisatie. Naar verwachting wordt Meghan straks de vierde beschermer van de Royal Foundation.