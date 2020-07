Meghan Markle gaat samen met Michelle Obama toespraak geven LOIV

10 juli 2020

17u46 0 Royalty Sinds de exit van Meghan (38) en Harry (35) uit het Britse koningshuis, vragen heel wat mensen zich af wat de volgende stap is voor het koppel. Sinds enkele maanden trekken ze zich terug in Los Angeles, maar er moet ook geld binnenkomen. Het volgende hoofdstuk lijkt dan ook aangebroken, want Meghan zal binnenkort haar eerste grote openbare optreden maken.

Het werd al duidelijk dat het koppel bezig is met het oprichten van een organisatie dat de naam van zoontje Archie zal dragen. De afgelopen maanden, tijdens de coronacrisis, zijn ze ook druk bezig geweest met een handje te helpen bij goede doelen, bijvoorbeeld met het bedelen van voedselpakketten. Daarnaast kwam ook het nieuws naar buiten dat de twee een contract zouden hebben getekend bij een bekend agentschap, dat ook Oprah Winfrey en Serena Williams vertegenwoordigt. Daarmee zouden ze lezingen en speeches willen gaan geven voor bedrijven en fora, vermoedelijk om een bron van inkomsten te bekomen.

De eerste opdracht is nu een feit. Donderdag werd aangekondigd dat Meghan Markle zal spreken op Girl Up Global Leadership Summit, een online conferentie voor gelijke rechten. Daarop zullen nog andere grote namen spreken zoals Michelle Obama en Hillary Clinton. Het event loopt van 13 tot en met 15 juli. Wanneer Meghan precies zal spreken, is nog niet bekendgemaakt.

Markle was al vanaf een jonge leeftijd erg vocaal over gelijke rechten. Zo zorgde ze er op 11-jarige leeftijd voor dat een merk van afwaszeep z’n advertenties aanpaste waarin gesuggereerd werd dat enkel vrouwen de afwas doen. In 2015 gaf ze daar al een speech over op een conferentie van de Verenigde Naties.