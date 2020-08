Meghan Markle gaat in november als eerste Britse royal stemmen SDE

12 augustus 2020

08u45

Bron: Marie Claire 0 Royalty Meghan Markle (39) staat op het punt om geschiedenis te schrijven. De Amerikaanse maakte namelijk bekend dat ze in november zal gaan stemmen, iets wat nog geen enkele (Britse) royal haar voordeed. Dat schrijft Marie Claire.

Technisch gezien hebben ze het Britse koningshuis misschien achter zich gelaten, maar prins Harry (35) en z'n echtgenote Meghan Markle maken uiteraard nog altijd wel deel uit van de koninklijke familie - hij door geboorte, zij door haar huwelijk. Daarom is het zo opvallend dat Meghan in november zal gaan stemmen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

In Groot-Brittannië geldt - net als in de Verenigde Staten trouwens - kiesrecht in plaats van kiesplicht. Burgers moeten dus niet verplicht hun stem gaan uitbrengen, zoals dat bij ons wel het geval is. Leden van de koninklijke familie mogen gaan stemmen, maar kiezen er traditioneel voor om dat niet te doen, om politiek neutraal te blijven.

Maar Meghan, die opnieuw Amerikaans staatsburger werd toen ze eerder dit jaar terug naar de Verenigde Staten verhuisde, is dus van plan om die traditie te doorbreken. “Ik weet hoe het is om een stem te hebben, en ik weet ook hoe het is om het gevoel te hebben dat je geen stem hebt", legt ze haar beslissing uit aan Marie Claire. “Ik weet ook dat heel wat mannen en vrouwen hun levens geriskeerd hebben zodat wij gehoord zouden worden. En die kans, dat fundamentele recht, kunnen we grijpen door te gaan stemmen en ervoor te zorgen dat al onze stemmen gehoord worden."

Ze voegt eraan toe: “Een van m'n favoriete quotes, die m'n echtgenoot en ik vaak aanhalen, is van Kate Sheppard, een leider van de feministische beweging in Nieuw-Zeeland. Ze zei: ‘Denk niet dat je enkele stem niet veel uithaalt. De regen die de uitgedroogde grond verfrist, bestaat uit enkele druppels.' Daarom stem ik”, besluit Meghan.

De hertogin van Sussex verklapte nog niet voor wie ze zou gaan stemmen. In het verleden uitte ze wel al regelmatig haar steun voor de democratische partij. In 2016 steunde ze presidentskandidaat Hilary Clinton.

