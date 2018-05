Meghan Markle: droomprinses of gewiekste netwerker? Geert Langendorff

06 mei 2018

13u00

Bron: AD.nl 0 Royalty Actrice Meghan Markle trouwt over twee weken met prins Harry. Het Britse volk valt als een blok voor haar, maar haar imago begint al barstjes te vertonen.

Geen geblaf of gegrom, maar kwispelende staarten. De anders zo waakse corgi's van de Britse koningin Elizabeth gingen bij de thee aan de voeten liggen van Meghan Markle. De audiëntie bij de grootmoeder van haar aanstaande man kon niet beter. De vorstin, een groot dierenliefhebber, gaf haar zegen aan het huwelijk.



Markle lijkt uit een Disneysprookje te zijn gestapt. Met haar lach, vriendelijke oogopslag en klassieke looks heeft ze de uitstraling van een exotische prinses. Als ze spreekt, klinken in haar woorden compassie en een vleugje verlegenheid door. Geen wonder dat het land toeleeft naar de royal wedding op zondag 19 mei. De halve wereld wil zien hoe Markle in St. George's Chapel bij Windsor Castle naar het altaar schrijdt.

Minder onbevlekt leven

Achter dit perfecte imago gaat een minder onbevlekt leven schuil. Markle bouwde in de Verenigde Staten en Canada een twijfelachtige reputatie op. Kil en berekenend baande ze zich over de ruggen van anderen een weg naar de top.

