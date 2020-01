Meghan Markle doet relaas bij vrienden: “Dit is het beste wat Harry ooit kon overkomen” MVO

22 januari 2020

09u00 1 Royalty Meghan Markle (38) trekt zich niets aan van alle negatieve aandacht rond de ‘Megxit’. Volgens haar is dit namelijk het beste dat Harry ooit kon overkomen. Dat vertelde ze volgens de Britse krant Daily Mail aan een goede vriendin, waarmee de krant een exclusief gesprek had.

“Volgens Meghan gaat Harry nu pas écht openbloeien”, klinkt het bij de vriendin in kwestie. “Ze zei dat het haar liefde voor hem was, die hem eindelijk de stap deed zetten. De koninklijke familie was volgens haar ‘verstikkend’ voor hen allebei. Vooral Harry kon volgens Meghan nooit zichzelf zijn omdat hij al die tijd gebogen liep onder zijn verantwoordelijkheden als prins. Ze kon het naar eigen zeggen gewoon niet meer aanzien. Ze wilde niet dat hij zoveel emotionele pijn moest lijden. Bovendien wilde ze niet dat Archie opgroeide in zo’n ‘giftige’ omgeving.”

‘Happy place’

Meghan werd maandag voor het eerst al wandelend gespot in Canada, met een brede glimlach op haar gezicht. “Ze is veel gelukkiger nu. Ze is blij met hun beslissing om de monarchie te verlaten. Sterker nog, ze vindt dat dit het beste is wat Harry ooit had kunnen overkomen.” Ook Harry is intussen in Noord-Amerika. Het koppel verblijft in Vancouver, in hetzelfde huis waar ze hun vakantie van zes weken doorbrachten. De eigenaar geeft het hen in leen tot ze een eigen optrekje vinden. “Er is volgens haar geen haast om te verhuizen. Ze hebben geen deadline gekregen. Meghan noemt het haar ‘happy place’, en zegt dat ze er veel meer op haar gemak is dan ze was in eender welk paleis.”

Nog steeds royals

“Ook belangrijk: Meghan en Harry zijn niet van plan om het woord ‘royal’ van hun website ‘Sussex Royal’ te schrappen. Meghan zei me dat mensen hen altijd als royalty zullen beschouwen, waar ze ook wonen en wat ze ook doen.” Vorig weekend werd namelijk aangekondigd dat de twee hun koninklijke titels niet meer zouden gebruiken. Ze blijven echter nog wel de hertog en hertogin van Sussex, ook al zijn het geen ‘majesteiten’ meer.

“Meghan ziet zichzelf en haar echtgenoot als game changers”, klinkt het. “Als dé personen die de bestaande orde in vraag stellen en misschien wel voorgoed zullen vernieuwen. Maar vooral zijn ze blij dat ze nu eindelijk hun eigen zin kunnen doen. Zoals zij het zegt: ‘ik kan éindelijk ademen’.”