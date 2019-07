Meghan Markle deelt liefde voor petanque met wijlen prinses Diana KD

07u38 4 Royalty Britse media beweren dat Meghan Markle (37) een nieuwe hobby heeft opgepikt. De hertogin van Sussex zou graag petanque spelen, een sport die ook door wijlen prinses Diana erg geliefd was.

Naar verluidt zou Meghan vanuit Frogmore Cottage gezien hebben hoe een aantal mensen petanque aan het spelen waren. Het wekte haar interesse en wat later bracht ze een bezoekje aan de Royal Household Bowling Club. “Ze vond het spel er heel elegant uitzien”, aldus een ingewijde aan de Britse pers. In 1989 nam wijlen prinses Diana, de schoonmoeder van Meghan, ook al eens deel aan een spelletje petanque. Ze was toen te gast in de Indonesische hoofdstad Jakarta.