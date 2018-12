Meghan Markle deelde wel degelijk drugs uit op haar trouwfeest DBJ

28 december 2018

14u23

Bron: AD 0 Royalty Meghan Markle zou marihuana hebben uitgedeeld aan haar gasten tijdens haar eerste huwelijk met Trevor Engelson. Dat is gebleken uit mailtjes die onderschept zijn door The Sun.

Volgens meerdere Engelse media valt er in de mailtjes te lezen hoe de kersverse hertogin van Sussex tot in detail uitlegde hoe ze de marihuana aan haar gasten zou geven tijdens haar bruiloft op Jamaica.



Bronnen bevestigen dat er inderdaad drugs werden verspreid op het huwelijksfeest. Sterker, de vrouw van de Britse prins Harry zou zelfs hebben geholpen met het rollen van de joints. Meghan en haar ex-man Engelson zouden de marihuana hebben verkregen via een personeelslid in het hotel waar ze destijds verbleven.



Thomas Markle, Meghans vader, onthulde eerder deze maand al dat zijn dochter drugs aan haar gasten zou hebben gegeven. Toentertijd was het bezit van marihuana op Jamaica illegaal. Thomas claimde dat hij niks heeft gerookt van de drugs. “Ik weet niet wat ik met de mijne heb gedaan. Ik denk dat ik het weggegeven heb.”



Meghan en Engelson, die na twee jaar weer uit elkaar gingen, hadden voor hun extravagante bruiloft alle kamers van het hotel Jamaica Inn geboekt. Er waren zo'n 100 gasten aanwezig, waaronder de cast van Suits, de serie waarin ze schitterde.

