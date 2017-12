Meghan Markle breekt traditie en viert kerst met Britse royals Maxime Segers

Bron: AD 0 EPA Prins Harry en Meghan Markle Royalty Meghan Markle (36) brengt de kerst door met de Britse royals. De actrice en haar verloofde prins Harry (33) vieren de feestdagen in Sandringham, waar haar kersverse familie een enorm landhuis heeft staan. Dat heeft Kensington Palace vandaag bekendgemaakt.

"Je kunt verwachten dat de hertog en hertogin van Cambridge, Prins Harry en Markle op Sandringham op Eerste Kerstdag zullen verschijnen", aldus een woordvoerder van Kensington Palace.



Het is de eerste keer dat de traditie wordt verbroken. Normaal gesproken moeten partners van de Britse royals wachten tot ze getrouwd zijn. Dan pas mogen ze Kerstmis doorbrengen met de koningin en de rest van het gezin in Sandringham in Norfolk. Dit gaat voor Meghan dus niet op.



Zo was de hertogin van Cambridge, Kate, niet uitgenodigd om zich in 2010 bij prins William aan te sluiten, ondanks het feit dat ze een maand eerder hun verloving aankondigden. Ook de Engelse rugbylegende Mike Tindall was niet uitgenodigd tijdens zijn verloving met prinses Anne's dochter Zara Phillips.

Zoals in veel Britse huishoudens is het koninklijke kerstmenu elk jaar hetzelfde. De voormalig persoonlijke chef van koningin Elizabeth liet zich gisteren uit over de tradities binnen Sandringham. Zo arriveert het uitverkoren kookteam daar een paar dagen van tevoren om met de voorbereidingen van de kerstlunch en het diner te beginnen.

Verloofd

Bijna drie weken geleden maakte het Britse koningshuis bekend dat prins Harry volgend jaar gaat trouwen met de Suits-babe. Het huwelijk vindt plaats in de lente. Volgens bronnen dichtbij het Britse koningshuis wordt de bruiloft van het populaire koppel wereldwijd live op tv uitgezonden.