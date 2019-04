Meghan Markle breekt met Britse koninklijke tradities voor bevalling: “Ze wil de gynaecologen van de Queen niet” Daimy Van den Eede

08 april 2019

08u40

Bron: VTM NIEUWS 0 Royalty Volgens populaire Britse media wil Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, breken met een koninklijke traditie. Ze wil niet dat de gynaecologen van de Queen haar bijstaan tijdens de bevalling van haar eerste kind. Meghan wil geen mannen in pakken rond haar kraambed, zou ze gezegd hebben. Ze wil een vrouwelijke dokter.

Volgens haar hofhouding heeft Meghan een sterk eigen willetje. De Amerikaanse verbaasde met de uitspraak dat ze de hoogaangeschreven dokters van de Queen niet bij haar bevalling wil. Dat zijn namelijk allemaal mannen en Meghan wil liever haar eigen team van dokters met een vrouwelijke gynaecoloog. Een persoonlijke keuze, maar volgens het protocol mag ze het team van de Queen niet helemaal bannen uit de verloskamer.

Ziekenhuis dichtbij woning

Meghan zal trouwens niet bevallen in het peperdure St. Mary’s Hospital waar meerdere Britse Royals geboren werden, waaronder prins Harry en de drie kinderen van prins William en Kate. Vermoedelijk kiest Meghan voor een ander ziekenhuis dichter bij haar nieuwe woning.

Geen fotosessie

Ook een fotosessie vlak na de bevalling is uit den boze. Meghan moet eind april of begin mei bevallen. Ze wil zich nu samen met prins Harry in alle rust voorbereiden op de komst van hun eerste kind.

