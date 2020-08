Meghan Markle blij met verhuis naar Verenigde Staten: “Het is goed om weer thuis te zijn” SDE

15 augustus 2020

11u53

Bron: People 0 Royalty Meghan Markle (39) heeft opnieuw van zich laten horen. De hertogin van Sussex had een videogesprek met Emily Ramshaw, de oprichter van website The 19th*, en praatte daarin onder meer over hoe het voelt om weer thuis te zijn én om te kunnen gaan stemmen.

Meghan Markle en haar echtgenoot Harry verhuisden naar Californië toen het land op z'n kop stond na de dood van onder meer George Floyd en Breonna Taylor. Een uitdaging, zegt Meghan nu. “Om terug te komen en de stand van zaken te zien, dat was in het begin - als ik heel eerlijk ben - vreselijk. Het was zo triest om te zien hoe het op dat moment met ons land ging. Maar er was ook een positieve kant: in de weken na de moord op George Floyd zagen we vreedzame protesten, hoorden we stemmen die zich uitspraken, zagen we mensen hun verantwoordelijkheid nemen ... Het veranderde van droefheid naar absolute inspiratie, omdat ik kon zien dat het tij aan het keren was."

“Voor mij is het niet nieuw om deze onderstroom van racisme en vooral de onbewuste vooringenomenheid te zien, maar ik denk dat de veranderingen die nu plaatsvinden echt iets zijn om naar uit te kijken, ik kijk er naar uit om er deel van uit te maken", zegt ze. “Om m’n stem te gebruiken, iets wat ik de afgelopen tijd niet heb kunnen doen. Dus ja, het is goed om weer thuis te zijn.”

De hertogin vertelt in het gesprek over haar plannen om in november te gaan stemmen voor de presidentsverkiezingen. “Wanneer ik met mensen praat om hen aan te moedigen om te gaan stemmen, denk ik vaak hoe moeilijk het is voor mensen om zich te herinneren hoe moeilijk het was om stemrecht te verkrijgen. Om je daarvan bewust te zijn en het niet voor lief te nemen. Mijn echtgenoot bijvoorbeeld, hij heeft nooit kunnen gaan stemmen. Ik hoop echt dat we de volgende maanden zullen zien dat vrouwen begrijpen dat hun stemmen nu meer dan gehoord moeten worden, en dat stemmen de beste manier is om dat te doen.”

