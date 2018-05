Meghan Markle bestreed als 11-jarige een seksistische reclamecampagne (en haalde haar gelijk) DBJ

09 mei 2018

22u16

Bron: CNN/Nickelodeon 0 Royalty Meghan Markle (36), de Amerikaanse actrice die volgende week zal trouwen met de Britse Prins Harry, bestreed als 11-jarige een reclamecampagne van multinational Procter & Gamble. Die was volgens haar te seksistisch.

Procter & Gamble, een van 's werelds grootste leveranciers van huishoudelijke- en verzorgingsproducten, voerde begin jaren 90 een reclamecampagne waarin ze afwasmiddel aan de man probeerden te brengen. "Vrouwen in heel de Verenigde Staten proberen vuile potten en pannen te bestrijden", ging de reclamespot van start. Om vervolgens te beweren dat hun product het beste geschikt is om dat probleem de wereld uit te helpen.

Een grote schande, vond de 11-jarige Meghan Markle, want niet alleen vrouwen doen de afwas. Ze schreef een brief naar het jeugdjournaal van kinderzender Nickelodeon en haar brief kreeg gehoor. "'Vrouwen' in de Verenigde Staten werd uiteindelijk vervangen door 'mensen' in de Verenigde Staten", vertelt een trotse Meghan Markle.

Jaren later haalde de aanstaande prinses van Engeland het verhaal aan op een vrouwenceferentie van de Verenigde Naties. "Ik herinner me nog hoe geschokt ik me voelde en hoe kwaad ik was", vertelt ze daar. "Het deed gewoon pijn en er moest iets aan gebeuren."

De 11-jarige Meghan Markle was ook toen al geëngageerd en principieel. "Ik vind niet dat kinderen moeten denken dat mama altijd alles moet doen. Als je iets ziet op televisie dat je niet aanstaat of waardoor je beledigd wordt, schrijf dan een brief naar de juiste mensen en er zal iets veranderen", besluit het jonge meisje.