Meghan Markle bekent: “Mijn vrienden waarschuwden me om niet met prins Harry te trouwen” TDS

21 oktober 2019

16u00

Bron: ITV/VTM 0 Royalty Meghan Markle (38) heeft het de laatste maanden niet makkelijk. Meghan Markle (38) heeft het de laatste maanden niet makkelijk. Dat bekent de vrouw van prins Harry in de documentaire ‘ Harry & Meghan: An African Journey’ - die woensdag wordt uitgezonden door ‘Telefacts’ op VTM. Onder meer de enorme druk van buitenaf die bij haar koninklijke leven komt kijken speelt de Hertogin van Sussex parten. Iets waar haar vrienden op voorhand nochtans voor hadden gewaarschuwd, zo geeft Markle openhartig toe in de documentaire.

Als Meghan Markle in ‘Harry & Meghan: An African Journey’ gevraagd wordt om het afgelopen jaar als lid van de Britse koninklijke familie te beschrijven, moet ze zoeken naar de juiste woorden. “Het is hard”, begint ze diplomatisch. “Ik denk niet dat iemand dat kan begrijpen. En in alle eerlijkheid: ik had er zelf geen idee van.” Hoewel een leven als royal voor velen een onbereikbare droom blijft, werd het Meghans realiteit toen ze met prins Harry in het huwelijksbootje stapte. Sindsdien wordt ze met de regelmaat van de klok onder vuur genomen in de tabloids: van het prijskaartje van 2,6 miljoen euro voor de renovatie van hun woning, over het verbreken van de banden met haar vader Thomas en de rest van haar familie, tot commentaar op het gebruik van een privéjet en de vermeende ruzie tussen haar en Kate Middleton. Het lijkt er sterk op dat Markle voor haast alles wat ze doet wordt neergesabeld door de media en het Britse volk.

Markles vriendenkring zag het allemaal gebeuren en hield het hart vast. “Het klinkt nu wellicht moeilijk om te geloven, maar toen ik mijn echtgenoot pas leerde kennen waren mijn Amerikaanse vrienden gelukkig omdat ik gelukkig was. Terwijl mijn Britse vrienden mij waarschuwden: ‘Ik ben er zeker van dat Harry geweldig is, maar doe het niet. De Britse tabloids zullen je leven verwoesten.’” Meghan was naar eigen zeggen “heel naïef.” “Want ik ben een Amerikaanse en daar hebben we zulke tabloids niet. Ik reageerde zo van: ‘Waar heb jij het over? Dat houdt geen steek, ik sta niet in de tabloids.’ Ik snapte het toen niet. Dus ja, het is erg ingewikkeld geweest voor mij.”

Opgeven

Het is voor Meghan soms een helse klus om het hoofd boven water te houden. “Het is niet genoeg om gewoon iets te overleven”, zegt ze over de vraag of ze dit leven wel kan volhouden. “Dat is niet het doel van het leven. Je moet opleven en gelukkig zijn. En daarom probeer ik de Britse ‘stiff upper lip’-mentaliteit (waarbij iemand vastberaden en emotieloos blijft bij tegenspoed, red.) aan te nemen. Dat probeer ik echt. Maar ik denk wel dat, wat dat innerlijk met iemand doet, heel erg beschadigend is. Ik had nooit gedacht dat dit makkelijk zou zijn. Maar ik dacht wel dat het eerlijk zou zijn.”

(lees verder onder de foto)

Gebroken

Voor de documentaire werden Meghan Markle en prins Harry vorige maand gevolgd tijdens hun tiendaagse reis door Zuid-Afrika. Tijdens het interview wordt de Hertogin van Sussex ook emotioneel als ze vertelt hoe moeilijk ze het vindt om als pasgetrouwde mama met al die kritiek om te gaan. “Kijk, elke vrouw - en al zeker als je zwanger bent - is echt kwetsbaar. Dus dat was echt een uitdaging”, zei ze op de vraag welke impact alle publiciteit heeft op haar ‘lichamelijke en geestelijke gezondheid’. “Je hebt net een pasgeborene en als vrouw... het is veel. Dus je gooit het maar mee op de hoop terwijl je probeert om een nieuwe mama of een pasgetrouwde vrouw te zijn”.

“Bedankt om me dat te vragen”, zegt Meghan vervolgens tegen de reporter. “Slechts weinig mensen vragen mij of het wel goed met me gaat. Maar achter de schermen is het wel de realiteit waar ik door moet.” Wanneer de presentator vervolgens zegt dat het wellicht eerlijk zou zijn om te zeggen dat het niet goed gaat, moet Meghan haar tranen verbijten. “Ja, dat klopt.”

‘Harry & Meghan: An African Journey’, woensdag om 22u40 bij ‘Telefacts’ op VTM