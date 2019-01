Meghan krijgt steun van ‘die andere Queen’, RuPaul: “Trek je niets aan van die bitches” TK

21 januari 2019

11u39

Bron: Metro UK 0 Royalty Sinds ze getrouwd is met prins Harry, komt Meghan Markle steeds vaker onder vuur te liggen. De laatste maanden werd ze er al meermaals van beschuldigd dat ze Sinds ze getrouwd is met prins Harry, komt Meghan Markle steeds vaker onder vuur te liggen. De laatste maanden werd ze er al meermaals van beschuldigd dat ze te ambitieus en veeleisend is , geruchten die versterkt worden door de exodus van haar personeel. Ze zou ook niet met schoonzus Kate Middleton door een deur kunnen. De Britse tabloids nagelen haar voortdurend aan de schandpaal, maar nu kreeg de nieuwe royal steun uit onverwachte hoek: ‘s werelds meest beroemde drag queen, RuPaul, heeft het voor haar opgenomen.

RuPaul, het brein achter het drag queen-programma ‘Drag Race’ (voor de liefhebbers: te bekijken op Netflix), had het tijdens talkshow ‘Watch What Happens Live’ over de geruchten dat Meghan een moeilijke tante is. Hij verdedigde de hertogin alvast vol vuur. “Ze is zwanger! En daarbij, het probleem ligt bij de mensen die al die roddels over haar verspreiden, niet bij haar.”

De moeder aller drag queens sloot zijn betoog af met de legendarische quote ‘Als ze je rekeningen niet betalen, trek je dan niets aan van die bitches’. De zin komt uit zijn single ‘Sissy That Walk’, en RuPaul liet in het verleden al optekenen dat die boodschap hem als kind ingeprent werd door zijn moeder.