Meghan kreeg dubbel zoveel negatieve headlines als positieve, blijkt uit onderzoek MVO

18 januari 2020

17u34 2 Royalty Volgens Meghan Markle was de Britse pers vanaf het begin al tegen haar gekeerd. Het is één van de voornaamste redenen dat ze uit de UK wilde vertrekken om naar Canada te verhuizen. Volgens een recent onderzoek zou ze wel eens gelijk kunnen hebben. Want wat blijkt? Meghan kreeg twee keer zoveel negatieve headlines als positieve.

Het onderzoek werd uitgevoerd door The Guardian, bij artikels die gepubliceerd werden tussen mei 2018 en januari 2019. Het gaat om 843 artikels in totaal, uit 14 verschillende kranten. Daaruit blijkt dat Meghans claim dat ze wel erg negatief benaderd werd door de Britse pers niet zo vergezocht is. De resultaten wezen uit dat 43% van de artikels negatief waren, terwijl slechts 20% positief was. De overige 36% waren neutraal.

Niet alleen dat, ook de vermoedens over een ongelijke behandeling van Meghan en Kate Middleton blijken gegrond te zijn. Bij 144 stukken die in dezelfde periode over Kate verschenen, werd hetzelfde onderzoek gedaan. Het verschil is spectaculair. 45% van de berichtgeving was positief, 47% neutraal en slechts 8% negatief.

Enkele kernwoorden die vaak gebruikt werden om Meghan te omschrijven waren “opschepperig” en “zelf-geobsedeerd”. De meest voorkomende onderwerpen waarmee ze negatief in het nieuws kwam, waren haar familie en haar Amerikaanse levensstijl. Zo beweerden verschillende kranten dat er ‘zakjes Cannabis’ werden uitgedeeld op haar eerste huwelijk.

Bovendien zou de reputatie van Meghan achteruit zijn gegaan sinds haar trouwdag, terwijl die van Kate alleen maar lijkt toe te nemen. De enige maand waarin Meghan meer positieve dag negatieve artikels uitlokte, was mei 2018. De maand waarin ze met Harry trouwde. Want zeg nu zelf, niemand wil kwaad spreken over een bruid. Daarna werd de jacht echter meteen weer geopend...