Meghan is goed voor de gezondheid van Harry: "Hij drinkt gezonde sapjes en heeft ook yoga ontdekt" MVO

25 maart 2018

10u36 0 Royalty Meghan Markle zorgt ervoor dat prins Harry gezonder is gaan leven. Dat zegt Katie Nicholl. Ze schreef een boek over de Britse royal. "Hij neemt steeds meer de gezonde levenstijl van Meghan over", vertelt ze aan ET.

Meghan is vaak in de omgeving van Kensington Palace te vinden. In het park loopt ze haar rondjes en ze is ook lid van een speciale fitnessclub. Verder is ze een echte yogafan. "Harry heeft yoga intussen ook ontdekt", zegt Katie. Dat heeft ze vernomen van een vriend.

Ook de gezonde levensstijl van zijn aanstaande lijkt de prins over te nemen. "Hij begint de dag tegenwoordig met een gezond sapje", zegt de schrijfster. "Hij is tegenwoordig steeds meer in de sportschool te vinden en hij rookt een stuk minder."

Volgens Katie vinden de vrienden van Harry zijn ommezwaai hilarisch.