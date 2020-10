Meghan in podcast: "Ik was de meest getrolde persoon ter wereld” redactie Bron: ANP

10 oktober 2020

22u40 0 Royalty Het is heel schadelijk voor je mentale gezondheid als mensen dingen over je zeggen die niet waar zijn.” Dat zei Meghan, de hertogin van Sussex over alle leugens die vorig jaar over haar werden verteld. Ze deed haar uitspraken, samen met haar man prins Harry, in de podcast Teenager Therapy.

“Ik was toen de meest getrolde persoon ter wereld”, zegt Meghan over die periode. Volgens de oud-actrice werd er zo veel haat over haar uitgestort dat ze er bijna aan onderdoor ging. “Ik kan niet eens beschrijven hoe je je dan voelt.”

Harry en Meghan spraken in de podcast met scholieren Gael, Kayla en Thomas. Teenager Therapy werd gemaakt vanwege World Mental Health Day. Voor de prins is mentale gezondheid al jaren een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. In de podcast vertelde hij dat veel mensen denken dat het maar een kleine groep is die mentale problemen heeft. “Ik denk dat zeker 90 procent van de mensen op aarde er op een of andere manier mee te maken heeft”, stelde Harry. “En nu met het coronavirus is het misschien wel 99 procent.”

De hertog en hertogin van Sussex vinden het bestrijden van online haatzaaien en de verspreiding van desinformatie belangrijk. Daarom willen ze eerlijk zijn over hoe ze hun ervaringen ermee hebben beleefd. Zo willen ze begrip kweken en laten zien welke schade het kan veroorzaken. “Hoewel onze ervaringen heel anders zijn dan wat mensen dagelijks meemaken, blijft het gevoel hetzelfde, en dat is voor iedereen gelijk”, zei Meghan.

“Archie is dol op vogels”

Verder blijkt uit de podcast dat hun zoontje Archie dol is op vogels. Tijdens het gesprek laat de zeventien maanden oude uk zich gelden. Meghan vraagt aan de interviewers of ze moet wachten tot Archie stil is. “Ik kan ook vogelgeluiden maken”, zegt Harry dan. Daarop laat Meghan zich ontvallen dat Archie dol is op vogels. Het gebeurt niet vaak dat Meghan en Harry details prijsgeven over hun privéleven.