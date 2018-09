Meghan in lastig parket: "Ze vindt geen aansluiting bij Harry's vrienden" DBJ

20 september 2018

18u58

Bron: The Daily Beast 0 Royalty Meghan Markle (37) staat bekend als een goedlachse dame die met iedereen overweg kan, maar dat blijkt niet echt het geval. Het botert namelijk helemaal niet tussen Meghan en de vrienden van haar man Harry (34). Ook al heeft ze die meerdere keren ontmoet.

Dat is ten minste was Lady Colin Campbell (69) beweert. Campbell is een vriendin van Harry's moeder Diana en heeft nog steeds nauwe banden met het Britse hof. "Meghan heeft de grootste moeite om aansluiting te vinden met Harry's vrienden omdat ze veel rechtser zijn dan haar", zegt de dame in een interview.

Meghan is bijvoorbeeld tegen wapens en voor ze iets met Harry kreeg, had ze al laten optekenen dat ze tegen de Brexit was. Meghan steunde in de Amerikaanse presidentsverkiezingen ook de linkse Hilary Clinton en niet de rechtse Donald Trump. "Meghan komt er door haar trendy linkse opvattingen bijna niet tussen", zegt Campbell nog. "Ze zal er weldra achter komen hoe eenzaam het leven als Royal eigenlijk is. In haar voordeel pleit wel dat ze actrice is, dus daardoor kan ze er wel beter mee omgaan", aldus nog Campbell.