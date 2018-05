Meghan & Harry kregen voor bijna 8 miljoen euro huwelijkscadeaus, maar sturen alles terug kv

De Britse prins Harry en zijn kersverse echtgenote Meghan Markle zullen bijna alle geschenken die ze hebben ontvangen voor hun huwelijk terugsturen naar de afzenders. In totaal gaat het om cadeaus ter waarde van een kleine 7 miljoen Britse pond (ongeveer 8 miljoen euro), zo meldt Cosmopolitan.

Het protocol van het Britse hof verbiedt leden van de koninklijke familie om geschenken te aanvaarden van mensen die ze niet persoonlijk kennen. “Geschenken van private individuen die in het VK wonen en geen persoonlijke kennis zijn van het lid van de koninklijke familie moeten geweigerd worden wanneer er bezorgdheden zijn om de gepastheid of de motieven van de donor of het geschenk zelf”, luidt het in de officiële richtlijnen van Kensington Palace.

Geschenken van bedrijven kunnen onder bepaalde omstandigheden aanvaard worden, op voorwaarde dat het bedrijf niet van plan is om de schenking uit te buiten voor commerciële doeleinden. Het bedrijf Bags of Love zou de prins en de hertogin een bikini en een zwemshort toegestuurd hebben, in de hoop dat het stel deze zou dragen tijdens hun huwelijksreis, zo meldt de Britse tabloid Express. Dat zal dus helaas niet gebeuren.

Meghan en Harry hadden voor hun huwelijksdag duidelijk gevraagd om geen huwelijksgeschenken op te sturen, maar in de plaats daarvan geld te schenken voor het goede doel. Die boodschap is echter duidelijk niet bij iedereen goed toegekomen.