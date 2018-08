Meghan gaat mini: de hertogin schittert in sexy tuxedo tijdens musical voor het goede doel DBJ

30 augustus 2018

14u18 0 Royalty Het was gisteren datenight voor Prins Harry (33) en Meghan Markle (37). Tijdens een musical voor het goede doel dat het echtpaar bijwoonde, waren alle ogen gericht op de ranke benen van Meghan.

De aanwezige pers viel als een blok voor de ranke benen van Meghan Markle tijdens de benefietavond van de musical Hamilton. De voormalige actrice deed de fotografen likkebaarden in een korte tuxedo dress van het Canadese label Judith & Charles die ze combineerde met zwarte pumps van de Britse designer Paul Andrew. Meghan werkte de look af met een boxy clutch in zwart en goud. Ook van de prijs was iedereen danig onder de indruk. De zwarte tuxedo kost namelijk 'maar' 367 euro.

Harry richtte destijds de organisatie Sentebale op, samen met prins Seeiso van Lesotho, om de gezondheidszorg van weeskinderen en -jongeren die werden getroffen door hiv in Lesotho en Botswana te financieren. Alle inkomsten die tijdens de avond verzameld werden, gingen rechtstreeks naar de organisatie. Harry was achteraf zo blij dat hij op zelfs even op een zingen zette. Na twee woorden hield de prins er echter mee op, toen hij hoorde dat de hele zaal begon te lachen.