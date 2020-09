Meghan en Harry zitten er voor iets tussen: Archie steeds populairder als babynaam in Amerika











MVO

11 september 2020

09u24 0 Royalty De naam Archie wint in Amerika snel aan populariteit. De naam steeg in 2019 van nummer 988 naar 672. Dat meldt The Huffington Post.

De geboorte van Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de zoon van prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan (39), heeft naar alle waarschijnlijkheid bijgedragen aan de populariteit van de naam.

Ook de naam Meghan steeg de afgelopen jaren aanzienlijk: van nummer 1404 in het jaar 2017 naar 701 in 2018, het jaar waarin Meghan trouwde met Harry.

De naam Harry zakte een paar plaatsen: van 623 naar 647. In 2019 noemden ook minder ouders hun kindje Meghan. Na de grote piek in 2018 zakte de naam terug tot nummer 733.

Dat de koninklijke namen het net in Amerika zo in de smaak vallen, is niet verwonderlijk. Het koppel is dit jaar namelijk permanent naar de staat Californië verhuisd.