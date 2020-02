Meghan en Harry willen de zomer doorbrengen in LA: “Ze zijn al op zoek naar een huis” MVO

01 februari 2020

10u00 0 Royalty Prins Harry en Meghan Markle zitten niet stil. Slechts dagen nadat ze de Britse monarchie achter zich lieten en naar Canada trokken, is er al sprake van een vakantie in het zonnige LA. Opmerkelijk, gezien het koppel naar eigen zeggen op zoek was naar een rustiger leven.

“Meghan en Harry hopen deze zomer naar Los Angeles te kunnen gaan”, meent een insider. “Ze zijn al op zoek naar huizen waar ze kunnen verblijven, en ze interviewen ook mogelijke security-teams. Het koppel wil alles op een rijtje zetten en kijken of het logistiek mogelijk is om naar de VS te trekken.”

Het is op zich niet verwonderlijk dat Meghan er iets voor voelt om naar LA te gaan, gezien zij van die stad afkomstig is. Er wordt echter al langer gefluisterd dat ze daar meer zoekt dan alleen een vakantie. “Dat zeiden ze over Canada ook”, klinkt het op Twitter. “Wat als dit gewoon een tussenstop is voor hun échte plan om naar de States te verhuizen?" Meghans familie woont nog in de VS, en het zou best kunnen dat zij een woonplaats in dat land verkiest boven Canada. Zeker omdat ze dan dichter bij haar moeder, Dora Ragland, kan zijn.

“Ze praten momenteel met professionals ter plekke. Meghan heeft één belangrijke voorwaarde waaraan het huis moet voldoen: ze moeten er meetings kunnen houden. Daarnaast moet het ook meer dan geschikt zijn om familie en vrienden te entertainen.”

Geen rust

Hun keuze voor LA blijft ondanks de roots van Meghan toch ietwat opvallend. Royalty watchers hadden verwacht dat het koppel zich iets langer schuil zou houden op het kalme Vancouver Island, zeker omdat ze zelf beweerden dat ze op zoek waren naar een rustiger leven. In LA, de stad van glitter en glamour - waar het wemelt van de celebs en de paparazzi - zullen ze dat zeker niet vinden. Anderen menen dan weer dat dit altijd al het plan van Meghan is geweest: “Ze wilde de faam wel degelijk, ze wilde gewoon dat keurslijf van het koningshuis niet.”

Royal vs celeb

Volgens experts zou dit we eens een eerste stap kunnen zijn in een proces om van royals naar celebrities te gaan. Betrouwbare bronnen beweren dat Meghan intussen alweer op zoek is naar een manager of agent, die haar nieuw acteerwerk kan bezorgen. “Het is niet zomaar een idee, ze is op dit moment actief op zoek naar iemand om haar te vertegenwoordigen bij het vinden van toekomstige jobs.” Het zal waarschijnlijk voornamelijk gaan om voice over-rollen, zoals ze al eens deed voor Elephants Without Borders. “Ze willen geld verdienen door documentaires en andere voice overs in te spreken voor ‘waardige’ of ‘belangrijke' projecten.”

Dit alles zet de uitspraak die Meghan tegenover Beyoncé deed op de première van ‘The Lion King’ in een heel nieuw licht. “Dat is waarom we naar hier zijn gekomen”, grapte ze. “Om een pitch te maken voor nieuw werk.”

Het koppel zelf heeft nog met geen woord gerept over die mogelijke plannen.