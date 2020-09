Meghan en Harry vragen in tv-special aandacht voor de presidentsverkiezingen JVE

23 september 2020

10u00

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry (36) en zijn vrouw Meghan Markle (39) doken dinsdagavond op in een tv-special, ter gelegenheid van de jaarlijkse lijst met meest invloedrijke mensen ter wereld. Het koppel maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

“De verkiezingsdag is al over zes weken. Elke vier jaar wordt ons verteld dat dit ‘de belangrijkste verkiezing van ons leven’ is. Maar deze keer is dat echt zo”, zei Meghan. “Als we stemmen, dan worden onze waarden omgezet in actie en onze stemmen gehoord. Je stem is een herinnering dat je ertoe doet. Want je doet ertoe, en je verdient het om gehoord te worden", aldus de hertogin van Sussex.

Ook prins Harry nam het woord. Hij vertelde dat hij zelf niet mag stemmen, maar riep wel op aan de kijkers om in de aanloop naar de verkiezingen op te staan tegen haat, misinformatie en online negativiteit. Volgens hem kunnen de gevolgen namelijk heel groot zijn als mensen zich daardoor laten beïnvloeden.



Naast hun politieke oproep feliciteerden ze ook nog de winnaars van de lijst met meest invloedrijken ter wereld. Onder meer zangeres Selena Gomez (28), zanger The Weeknd (30) en acteur Michael B. Jordan (33) konden een plekje in die lijst bemachtigen. Harry en Meghan maken zelf geen deel uit van het overzicht.

Lees ook:

The Weeknd en Selena Gomez bij de invloedrijksten ter wereld

Meghan Markle krijgt tik op de vingers van rechter om hoge kosten rechtszaak