Meghan en Harry verliezen slechts 5% van hun inkomen na opgeven van titels MVO

21 januari 2020

10u00 0 Royalty Prins Harry en zijn echtgenote, Meghan Markle, zitten er nog steeds heel warmpjes bij, ook al krijgen ze geen belastingsgeld meer. De Britse nieuwsdienst BBC berekende hoeveel van hun inkomen het koppel daarmee verloren heeft, en kwam uit op een magere 5%.

Koningin Elizabeth II maakte via een statement bekend dat Harry en Meghan hun koninklijke titels zouden opgeven (‘zijne/hare koninklijke hoogheid’) en dat ze ook geen geld meer zouden krijgen van de staat. Die houdt elk jaar zo’n 82 miljoen pond (96 miljoen euro) voor de hele familie opzij.

Maar wat blijkt? Maar liefst 95% van Harry en Meghans inkomen is afkomstig van prins Charles, die het hertogdom van Cornwall beheert. Dat hertogdom levert zo’n 21,6 miljoen pond (25,35 miljoen euro) per jaar op. Hij verdeelt de inkomsten over zijn professionele stichtingen, maar ook over zijn kinderen, William en Harry. Charles is volgens de BBC niet van plan om die betalingen aan zijn zoon stop te zetten, ook al verhuist hij naar Canada.