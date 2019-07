Meghan en Harry leggen buren strenge regels op: “Ze mogen hen niet eens aanspreken” TK

Bron: Daily Mail 0 Royalty De meeste leden van de Britse koninklijke familie leven in Buckingham Palace of Kensington Palace, de goed beveiligde paleizen in het hartje van Londen. Harry en Meghan hebben echter besloten om buiten de hoofdstad te gaan wonen: zij kozen voor Frogmore Cottage, een veel rustiger domein op het platteland. De twee hebben dan ook enkele buren, die blijkbaar een hele rits regels opgelegd kregen door het beroemde paar.

De regels kwamen eerder dit weekend aan het licht op een vergadering van de plaatselijke bewoners, waar een medewerker van Frogmore Cottage wat ‘goedbedoelde raad’ kwam geven aan de buren van het koninklijke koppel. De man maakte duidelijk dat de omwonenden het paar met rust moesten laten als ze hen tegenkwamen en dat ze hen niet mochten aanspreken. Verder was het ook niet toegelaten om de royal honden te strelen, zelfs als ze toenadering zochten. En ten slotte kregen de locals ook te horen dat ze zeker niet mochten aanbieden om te babysitten op baby Archie.

De buren van het koppel konden er niet echt mee lachen. “Het is heel uitzonderlijk, we hebben dit nog nooit gehoord”, getuigde een van hen. “Bijna iedereen die hier in de buurt woont werkt op de een of andere manier voor het koningshuis en weet hoe ze zich moeten gedragen. We krijgen deze regels zelfs niet als de Queen hier logeert. Zij vindt het prima als mensen haar groeten en aanspreken.” Ze voelen zich dan ook wat verbolgen over de maatregelen. “Het zou best grappig zijn als het niet zo erover was geweest.”

De geruchten deden zoveel stof opwaaien dat het Britse paleis zich genoodzaakt zag om te reageren op de heisa. Er werd een statement verspreid waarin duidelijk werd gemaakt dat de regels niet van Harry en Meghan zelf afkomstig zijn. “De hertog en hertogin van Sussex hebben geen opdracht gegeven hiertoe”, klonk het. Het lijkt er dus op dat de werknemer in kwestie de regels op eigen houtje verspreid heeft. “Het klinkt alsof Harry en Meghan hun privacy zo hard benadrukken dat de mensen die voor hen werken hun wensen proberen te voorspellen”, denkt royaltywatcher Ingrid Seward. “Het is vreemd, want het is in Engeland net heel beleefd om een praatje te slaan met je buren en hun hond even te strelen.”

Afstand

Begin april verhuisden prins Harry en zijn vrouw hertogin Meghan Markle naar Frogmore Cottage, op het domein van Windsor Castle. De beslissing deed toen veel stof opwaaien, want de Britten hadden verwacht dat het paar netjes naast prins William en zijn familie in Kensington Palace zouden gaan wonen. Harry ging echter tegen de traditie in en besloot om weg te trekken uit centrum Londen. Frogmore ligt een dertigtal kilometer ten westen van de Britse hoofdstad.

Een officiële uitleg voor de verhuis kwam er nooit. Volgens sommigen willen Harry en Meghan zoontje Archie opvoeden in een landelijke omgeving, maar kwatongen beweren dat het eerder te maken heeft met de verzuurde relatie tussen prins William en zijn broer. Sinds Harry’s huwelijk met Meghan lijkt er immers een dik haar in de boter te zitten tussen de twee. De reden van de ruzie is onduidelijk, maar er wordt gefluisterd dat William zijn broer voor zijn huwelijk waarschuwde om niet te hard van stapel te lopen met de Amerikaanse actrice. De kloof tussen de twee wordt steeds groter. Ze splitsten onder meer hun huishouding op, iets waarvoor de Queen hoogstpersoonlijk haar toestemming moest geven. Vervolgens startten de prins en de hertogin ook hun eigen Instagram-account ‘sussexroyal’ op, terwijl alle leden van de koninklijke familie normaal gezien onder ‘kensingtonroyal’ of ‘theroyalfamily’ vallen. En een paar maanden geleden maakten Harry en Meghan ook bekend dat ze zich afscheuren van de Royal Foundation, de liefdadigheidsorganisatie van waaruit Harry, William en hun echtgenotes werkten. De ouders van Archie hebben intussen hun eigen organisatie opgestart.