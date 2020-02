Meghan en Harry laten Sussex Royal-merk deze lente vallen: “Meghan dacht dat de Queen geen juridische stappen kon ondernemen, ze had het mis” MVO

22 februari 2020

09u00

Bron: BBC/Time/DailyMail 5 Royalty De harde Megxit-termen die worden opgelegd door Queen Elizabeth, blijven roet in het eten van Harry (35) en Meghan (38) gooien. Deze week nog kregen ze de horen dat ze hun handelsmerk, Sussex Royal, niet meer mogen gebruiken. Hoewel een insider meent dat Meghan zich aanvankelijk wilde verzetten tegen die beslissing, blijkt nu toch dat het merk begin deze lente zal verdwijnen. “Meghan dacht dat de Queen geen juridische grond had om op te staan. Ze had het fout.”

De Britse monarch schakelde volgens de lokale media wel degelijk de beste advocaten van het land in om haar slag thuis te halen. Het ging haar niet om het woord ‘Sussex’, maar wél om de term ‘royal’, die het koppel volgens haar absoluut niet meer mag gebruiken.

Sussex Royal is hét visitekaartje van Harry en Meghan. Het is niet alleen de naam van al hun sociale media, maar ook een merknaam waaronder ze honderden patenten hebben vastgelegd. Daar zouden ze onder andere schrijfwaren en kleding mee kunnen verkopen. Een business die hen volgens experts miljoenen had kunnen opleveren. Niet slecht, gezien de twee vanaf nu zelfstandig de kost willen verdienen. Maar gezien de Britse prins en zijn echtgenote hun koninklijke titels hebben laten vallen en bovendien zélf aangaven dat ze een stap terug wilden zetten uit de monarchie, hebben ze volgens de koningin het recht niet meer om zichzelf royals te noemen.

Omdat de merknaam zo belangrijk was voor haar toekomst, wilde Meghan zich aanvankelijk verzetten. Dat verklaarde een vriendin van de hertogin anoniem aan Daily Mail. De krant meent wel dat haar identiteit bij hen bekend is. “Meghan was erg aangedaan door het nieuws. Ze denkt wél dat het weinig uit zal maken, omdat ze ervan overtuigd is dat Elizabeth geen gerechtelijke stappen tegen hen kan ondernemen. Ze verklaarde dat ze niet écht van plan zijn om gekke T-shirts en balpennen te verkopen. Zo lang ze het merk met respect behandelt, ziet ze er geen probleem in. Meghan wilde de koninklijke naam beschermen, niet bezoedelen. Langs de andere kant is ze al het drama echt beu. In haar leven is er geen plaats meer voor al die negativiteit.”

Uit familie gegooid

Elizabeth haalde haar slag echter wel thuis, met hulp van haar gehaaide team van advocaten. Meghan heeft daarom de handdoek in de ring gegooid. Het merk Sussex Royal - inclusief logo met de initialen van Harry en Meghan - wordt deze lente afgeschaft. Op 31 maart (de officiële Megxit-dag die werd gepind in samenspraak tussen het koppel en de Queen) verdwijnt het, samen met de titels van het paar en hun kantoor in Buckingham Palace. Harry en Meghan gaan nu op zoek naar een andere merknaam.

Dat de koningin zo’n drastische stappen onderneemt tegen haar eigen kleinzoon, gaat niet onopgemerkt voorbij in haar thuisland. “Dit betekent dat Harry en Meghan compleet uit de familie zijn gegooid”, zei Jonny Dymond, koninklijk correspondent van de BBC, gisteren op het nieuws. “Dit is ongezien voor royals met zo’n hoge functie. De familie staat erop dat de Sussexen exact krijgen waar ze om gevraagd hebben, maar toch nooit echt wilden. Ik denk niet dat het koppel deze zet had zien komen. Het zorgt in ieder geval voor zware imagoschade dat ‘erelintje’ van Sussex Royal moeten afwerpen.”

Te Amerikaans

Royalty-watchers vermoeden dat de koninklijke familie zich wil beschermen tegen eventuele gênante associaties met Harry en Meghan in de toekomst. De twee overwegen volgens insiders een verhuis naar LA, waar de moeder van Meghan woont. Gezien Harry zich al heeft verbonden aan streamingdienst Apple TV en ook Meghan naarstig op zoek is naar tv-werk, zou het kunnen dat hun levensstijl meer zal lijken op die van Hollywood-royalty dan die van échte royalty. Iets waar de monarchie geen aandeel in wil.

Harry en Meghan verblijven momenteel samen met hun zoontje Archie in Canada. Daar hebben ze een villa in leen op Vancouver Island, die ze mogen houden tot ze zelf een optrekje hebben gevonden. Of dat optrekje in Canada of in de VS zal liggen, blijft dus nog maar de vraag.

