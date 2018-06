Meghan en Harry lappen protocol aan hun laars op trouwfeest van Harry’s nicht DBJ

18 juni 2018

14u41 29 Royalty Meghan Markle (36) en Prins Harry (33) zijn afgelopen weekend naar het huwelijk van Harry's nicht Celia McCorquodale (29) gegaan. Ze stalen de show met hun outfits, maar hadden ook lak aan het strenge protocol opgelegd door Kensington Palace.

Amper vier weken na hun eigen trouwfeest hadden Meghan en Harry al hun eerste weddingdate. Bruidspaar was Harry's nicht Celia McCorquodale en haar verloofde George Woodhouse. Celia is de dochter van Lady Sarah McCorquodale, de zus van Harry's moeder Diana Spencer.

De hertog en hertogin van Sussex stalen de show in hun zomerse outfit. Meghan droeg een witte bloemenjurk van Oscar de la Renta. Ze werkte de look af met een witte fascinator, pumps en bijpassende clutch. Prins Harry was strak in het pak gehuld en stemde met een lichtblauwe das zijn outfit af die van zijn echtgenote.

Protocol

Leuk om zien was hoe het koppel elkaars hand vasthield terwijl ze naar het kerkje in het kleine dorpje Stoke Rochford in Lincolnshire wandelden. Dat is volgens het strenge protocol van Kensington Palace strikt verboden. Net als alle andere openbare vormen van affectie trouwens.

Opvallend is dat de bruid Celia de tiara van haar tante Diana droeg op haar trouwfeest. Diana droeg de tiara ook tijdens haar trouwfeest met de Britse kroonprins Charles. Dat is best bijzonder te noemen, want Celia McCorquodale is niet van koninklijke afkomst. Het iconische juweel is een erfstuk van de familie Spencer en is momenteel in handen van prinses Diana’s broer, graaf Charles Edward Spencer.

Celia en George waren een keine maand geleden ook uitgenodigd op het trouwfeest van Harry en Meghan en het echtpaar nodigden hen nu op hun beurt uit. Celia zag er prachtig uit in haar witte kanten jurk en sluier die op haar plaats werd gehouden door de beroemde tiara.