Meghan en Harry bellen politie na overvliegende drones MVO

28 mei 2020

23u08

Bron: ANP 0 Royalty Ook in Los Angeles lijken prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan (38) nog niet te kunnen genieten van privacy. De hertog en hertogin van Sussex hebben volgens verschillende Amerikaanse media last van overvliegende drones en ze hebben de politie ingeschakeld.

Een woordvoerder van de politie bevestigt donderdag aan Entertainment Tonight dat er in de wijk incidenten zijn geweest met drones, maar deed geen uitspraken of het koppel daarbij betrokken was. Volgens ingewijden vliegen er geregeld drones over het huis en komen die steeds dichterbij.

Harry en Meghan zouden het meer dan zat zijn. Het echtpaar vertrok juist uit Engeland voor meer rust. Een van de belangrijkste redenen dat de prins en zijn vrouw eerder dit jaar een stap terugdeden binnen het Britse koningshuis was de agressieve Britse roddelpers. Het echtpaar verhuisde kort daarna met zoontje Archie naar Canada en woont tegenwoordig in Los Angeles.

LEES OOK

Meghan Markle gelooft in samenzwering tegen haar door paleismedewerkers

OVERZICHT. Zo veel hebben Meghan en Harry de Britse belastingbetaler gekost