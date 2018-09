Meghan dumpt haar oude vrienden: "Ze vertrouwt ze voor geen haar meer" TK

14 september 2018

11u30

Bron: Express 0 Royalty Nu ze getrouwd is en deel uitmaakt van de Britse koninklijke familie, sluit Meghan Markle zich steeds meer af van haar oude leven. Bronnen in het paleis melden dat ze haar vrienden van vroeger een voor een dumpt, en wel omdat ze ze niet vertrouwt.

Al sinds de eerste tekenen van liefde tussen haar en prins Harry staat Meghan Markle in het middelpunt van de belangstelling. En daar is sinds haar huwelijk geen verandering in gekomen, integendeel. Ze wordt nauwlettend in de gaten gehouden door een horde paparrazi en reporters, die maar wat graag het volgende sappige verhaal naar buiten brengen.

Meghan voelt zich naar verluidt opgejaagd wild en wil liefst zo weinig mogelijk schandalen gedrukt zien. En daarom zou ze steeds minder contact opnemen met haar oude vrienden, omdat ze steeds minder mensen vertrouwt. Volgens een bron in Kensington Palace is ze er als de dood voor dat mensen met info naar de pers stappen, dus laat ze de meeste mensen vallen. Zo is de relatie met haar vader bijvoorbeeld volledig verwaterd nadat hij interviews gaf met details over haar leven.

Schrik? Of berekend?

Een van de weinige personen die ze wel nog ziet, is de Canadese styliste Jessica Mulroney, die de blind date tussen haar en prins Harry op poten zette. Toen Meghan vorige maand Toronto bezocht, ging ze bij haar vriendin langs. En daarnaast zou ze ook nog steeds contact hebben met actrice Priyanka Chopra en haar verloofde Nick Jonas: zij zouden in juli op bezoek zijn geweest bij Meghan en Harry.

Volgens een van haar voormalige vriendinnen, Ninika Priddy, heeft Meghan echter helemaal geen schrik voor schandalen. De dame, die bruidsmeisje was bij Meghans eerste huwelijk, denkt dat het over een weloverwogen beslissing gaat. Na de scheiding met haar eerste man liet Meghan Priddy meteen vallen. "Ik vind haar koel en berekend. Ik denk dat ze heel erg goed nadacht over de personen in haar leven. En als je niet in haar plannen paste, dan kon ze erg kil zijn."

Meghan, Kate of toch prinses Elisabeth? Story is benieuwd wie jouw favoriete royal is! STEM HIER, maak kans op een duo-ticket voor de Story Showbizz Awards ter waarde van €398 en vertoef een hele avond in het gezelschap van je favoriete BV's! De resultaten van onze rondvraag worden bekendgemaakt op 1 december tijdens de Story Showbizz Awards in de Lotto Arena.

Tickets en info binnenkort op www.story.be.