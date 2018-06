Megan Markle mag niet meer eten wat ze wil: deze ingrediënten staan op de verboden lijst DBJ

28 juni 2018

17u27

Bron: Daily Express 0 Royalty Toetreden tot de koninklijke familie heeft niet alleen maar voordelen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat Meghan Markle (36) bij officiële gelegenheden niet meer mag eten wat ze wil. Knoflook bijvoorbeeld is ten strengste verboden.

Als Britse royal moet je alles doen om een onberispelijke indruk te maken. Daarbij hoort ook dat je niet alles mag eten wat je wil. Opdat de leden van het koninklijk huis niet beschuldigd zouden worden van een slechte adem, is knoflook op het menu ten strengste verboden, weet de Britse krant Daily Express. De gewoonte zou er zo ingeslopen zijn dat de Britse Queen zelfs een hekel zou hebben aan knoflook. In het Britse koningshuis zou het zelfs vermeden worden in elke bereiding.

Look is trouwens niet het enige product waarop een taboe heerst in de familie, want ook schelpdieren zijn verboden op het menu. Kreeften, krabben, mossels, garnalen zijn allemaal uit den boze, want ze zouden mogelijk besmet kunnen zijn met hepatitis A.