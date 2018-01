Meghan Markle gaf Queen de slappe lach met haar kerstcadeau TK

09u09

Bron: The Sun 31 EPA Royalty Meghan en Harry zijn nog maar pas verloofd, maar de actrice mocht wel al kerst vieren met haar wereldberoemde schoonfamilie. Het moet zenuwslopend zijn om cadeautjes te kopen voor de Queen of England, maar de actrice bracht het er naar verluidt goed vanaf. Zeer goed zelfs.

De Britse koninklijke familie pakt niet zoals de rest van het land op kerstdag zelf cadeautjes uit, maar doet dat op kerstavond - ze doen dat als een eerbetoon aan hun Duitse roots. Om klokslag 18 uur verzamelen de royals op het Sandringham Estate om pakjes uit te wisselen. Veel opzichtige, dure geschenken, zou je denken, maar niets is minder waar. De traditie wil dat ze grappige gadgets aan elkaar geven.

Het mocht dan wel haar eerste kerst met de schoonfamilie zijn, maar Meghan hield zich niet in. Haar cadeau voor de Queen was... een zingende speelgoedhamster. En nog voor het staatshoofd het ding goed kon bekijken, was een van haar Corgi's er al mee weg. Daarop barstte Elizabeth in schaterlachen uit. "Het kan mijn honden gezelschap houden", grapte ze. "Die zijn er duidelijk helemaal weg van."

Het huwelijk van prins Harry en Meghan staat gepland voor 19 mei. Ze zullen dan geen fopgeschenk krijgen van de Queen. Vermoedelijk geeft die hen dan een graafschap cadeau.