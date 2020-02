Meer duidelijkheid over samenwerking tussen prins Harry en Amerikaanse bank: “Harry wordt gastspreker over mentale gezondheid” MVO

13 februari 2020

11u15

Bron: ANP 0 Royalty Nadat eerder bekend werd dat prins Harry gesprekken voert met de Amerikaanse bank Goldman Sachs, is er nu ook meer duidelijkheid over het werk dat hij daar eventueel gaat doen. De prins zou ingezet worden als gastspreker voor de online interviewserie ‘Talks at GS’. Hij zou met name de onderwerpen mentale gezondheid en de behoeften van militaire veteranen willen behandelen.

Harry is niet de eerste bekendheid die deze rol bij Goldman Sachs op zich neemt. Zo was zijn vriend David Beckham eerder al te zien in de interviewserie.

De prins zou al in november met de bank rond de tafel zijn gaan zitten, vlak voordat hij en zijn vrouw Meghan bekendmaakten geen ‘senior royals’ meer te willen zijn. Goldman Sachs zou zijn gastsprekers niet betalen voor hun bijdrage, maar door hun naam te verbinden aan het merk zouden ze wel flink kunnen verdienen aan de samenwerking.