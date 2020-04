Medewerker van Queen Elizabeth besmet met coronavirus LOV

01 april 2020

07u47

Bron: ANP 4 Royalty De zorgen rondom de gezondheid van leden van het Britse koningshuis worden groter nu opnieuw een medewerker van Buckingham Palace positief getest zou zijn op het coronavirus. Volgens The Sun gaat het om een lakei die al meerdere jaren voor het koningshuis werkt.

De man zit inmiddels in thuisisolatie, weet de tabloid. Het is niet bekend wanneer hij getest is en of de medewerker sinds zijn besmetting direct contact heeft gehad met koningin Elizabeth. Hij liet geregeld haar honden uit en bracht, voor Elizabeth het paleis ontvluchtte, haar maaltijden aan tafel.

Vorige week werd bekend dat er ook een andere medewerker positief is getest op het virus. The Sun wist toen echter te melden dat de Queen nog niet vertrokken was naar Windsor Castle, op zo’n 30 kilometer van Londen, toen de besmetting aan het licht kwam. Of het bewuste personeelslid in contact kwam met de 93-jarige vorstin, was niet duidelijk.

Windsor Castle

De 93-jarige Queen verblijft momenteel in Windsor Castle. Vrijdag liet een woordvoerder van Buckingham Palace weten dat ze in goede gezondheid verkeert, ondanks dat ze haar zoon prins Charles kort geleden nog zag. Bij hem is onlangs het coronavirus vastgesteld. Half maart ontmoette ze bovendien de Britse premier Boris Johnson, die ook besmet is met het virus.

Prins Charles zit op dit moment in Schotland in zelfisolatie. Vanuit daar blijft de prins van Wales werken.

