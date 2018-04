Máxima en kroonprinses Amalia (14) dragen Belgisch op Koningsdag mvdb

27 april 2018

19u09

Bron: ANP 0 Royalty De Nederlandse koninklijke familie heeft vandaag voor Koningsdag een bezoek gebracht aan de stad Groningen. Koningin Máxima en kroonprinses Amalia (14) droegen creaties van het Belgische modemerk Natan. Het modehuis van Ieperling Édouard Vermeulen is al jaren het favoriete modemerk van Máxima en is ook hofleverancier bij de koninklijke huizen van België en Luxemburg.

Ook de rode baret die Máxima vandaag droeg, is van Belgische makelij. Hoedenontwerpster Fabienne Delvigne ontwerpt ook voor de koninklijke familie van Zweden en het groothertogdom Luxemburg.

Máxima droeg de baret met de naam Pitsy ook tijdens Koninginnedag in 2004. Een woordvoerster van Fabienne Delvigne zegt dat de baret van rood suède met bijpassende topstiksels is getransformeerd. De baret is wat kleiner gemaakt om te kunnen voldoen aan de actuele modetrends.