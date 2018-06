Máxima en Amalia gespot op concert van Beyoncé en Jay-Z KDL

20 juni 2018

10u27

Bron: ANP 0 Royalty De Nederlandse koningin Máxima en haar oudste dochter Amalia (14) zijn ook maar doodnormale mensen die dol zijn op muziek. Moeder en dochter zakten dinsdag af naar Amsterdam om er naar het optreden van Beyoncé en Jay-Z te gaan kijken.

Máxima was eerder op de dag nog op werkbezoek aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen, waar ze ook voor het eerst over de dood van haar zus Inés sprak. "Ik wil echt mijn hele grote dank uitspreken voor de talloze brieven, berichten en blijken van medeleven. Het heeft ons echt geholpen. En ik wil ook danken voor het respect dat iedereen heeft gehad voor mijn familie in deze hele zware periode. Dank, dank", zei koningin Máxima.

Na de emotionele gebeurtenis vond Máxima het duidelijk tijd voor wat leuks, want ze zakte met haar oudste dochter Amalia naar de Johan Cruijff ArenA waar Beyoncé en haar man Jay-Z het beste van zichzelf gaven tijden hun On The Run II tour. Op sociale media dook al een foto op van de koningin.

#koninginmaxima #beyonce #otr2 #jayz #helaasnietzo'nscherpefoto #sienna #vipbeyonce #skybox #heelbijzonder #koningshuis #koningklijkefamilie. #maxima Een foto die is geplaatst door null (@blasta70) op 19 jun 2018 om 23:07 CEST