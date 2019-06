Mathilde neemt prinses Elisabeth totaal onverwacht mee op eerste missie: kroonprinses nu echt in actie Philippe Ghysens in Kenia

25 juni 2019

05u00 29 Royalty Koningin Mathilde heeft totaal onverwacht en onaangekondigd haar dochter Elisabeth (17) meegenomen op Unicef-missie naar Kenia. Het is de allereerste keer dat de kroonprinses haar moeder vergezelt op een officiële buitenlandse reis. Alle ogen zullen deze week gericht zijn op de troonopvolgster.

Totale verrassing gisteren bij het vertrek vanuit Amsterdam naar Nairobi: samen met Mathilde stapte ook de 17-jarige Elisabeth op het KLM-vliegtuig, ver weg van de camera's. Moeder en dochter namen met enkele paleismedewerkers meteen plaats in de eerste klasse op de eerste verdieping van de Boeing 747 voor de lange vlucht naar Nairobi. De koningin brengt van vandaag tot donderdag in haar functie van erevoorzitster van Unicef een werkbezoek aan Kenia. Ze bezoekt een vluchtelingenkamp en enkele projecten van de kinderrechtenorganisatie waar kwetsbare kinderen worden opgevangen. Op de briefing vooraf en in het persprogramma werd met geen woord gerept over de deelname van de kroonprinses. De verbazing was dan ook groot toen Elisabeth samen met haar moeder op het vliegtuig stapte. Pas vandaag zal het paleis meer toelichting geven en zal de prinses voorgesteld worden aan de persdelegatie.

Vrijwilligerswerk

Het is geen geheim dat de koningin haar dochter al langer wilde meenemen op humanitaire missie. Mathilde bezocht de voorbije jaren Haïti, Ethiopië, Laos en Mozambique. Steeds vertelt ze dan op het einde van de reis dat ze haar ervaringen gaat delen met de kinderen of dat ze 'studiemateriaal' meeneemt om thuis te tonen. Ze wil haar kinderen telkens bewustmaken van de moeilijke situatie waarin andere mensen leven. Als studente reisde Mathilde zelf veel en deed ze ook vrijwilligerswerk voor een ngo in Egypte. "Mijn engagement is op jonge leeftijd begonnen. Ik hoop dat mijn kinderen dat overnemen", vertelde ze ons vorig jaar in Laos.

Elisabeth studeerde het voorbije schooljaar aan het Atlantic College in Wales. Blijkbaar is de zomervakantie daar al begonnen en zag de kroonprinses de mogelijkheid om mee te reizen met haar moeder.

Voor school

Het is de eerste echt grote opdracht voor de toekomstige koningin. Tot nu beperkten haar publieke optredens zich tot een aanwezigheid op de Koningin Elisabethwedstrijd of een korte toespraak bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Maar een meerdaagse missie, waarbij ze permanent wordt gevolgd door de pers, was er nog niet. Het is meteen een vuurdoop voor de jonge prinses, die op 25 oktober 18 wordt. Meteen zal ook weer geopperd worden dat ze op deze manier wordt voorbereid op de troon. Dat is ongetwijfeld waar, maar effectief haar vader opvolgen, is nog niet voor meteen. Elisabeth gaat nog verschillende jaren studeren.

Sociaal werk is ook een belangrijk deel van de opleiding die ze nu volgt aan het Atlantic College. Het is best mogelijk dat de Kenia-reis kadert in haar schoolwerk. Vandaag volgt ongetwijfeld meer tekst en uitleg.