Masseuse privé-eiland Epstein: “Prins Andrew maakte mopjes over z’n ‘koninklijke bips’”

Bron: Telegraaf 0 Royalty De Britse prins Andrew (60) was een graag geziene gast op Little St. James, het privé-eiland van de voor kindermisbruik en mensenhandel veroordeelde miljardair Jeffrey Epstein (66). Dat vertelt masseuse Heidi Windel (75) en blijkt uit een vijf jaar oude uitspraak van Donald Trump: “Dat eiland is een beerput. Vraag maar aan prins Andrew.”

Zorgeloos heeft prins Andrew dit weekend niet kunnen genieten van het huwelijk van z’n dochter Beatrice. Hij kreeg zelfs geen plekje op de bruidsfoto’s. “Het laat zien hoe diep hij gevallen is”, aldus Dickie Arbiter, voormalig secretaris perszaken van koningin Elizabeth.

Andrew maakt zich dan ook ernstige zorgen nu Ghislaine Maxwell, de vermoedelijke spilfiguur in het misbruiknetwerk van miljardair Jeffrey Epstein, gearresteerd is. Zo getuigde Virginia Roberts al over het feit dat ze op zeventienjarige leeftijd drie keer seks had met de Britse prins: eenmaal in Londen, een keer in New York en nogmaals op Little St. James, het privé-eiland van Epstein op de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Gestoken door mug

Dat Andrew effectief een graag geziene gast was op dat eiland, zegt nu ook de 75-jarige Heidi Windel. Zij werkte daar van 1999 tot 2004 als masseuse en gaf de Britse prins verschillende keren niet-seksuele massages. “Hij was altijd erg spraakzaam”, vertelt ze aan Air Mail. “Hij bezorgde me bijvoorbeeld de slappe lach toen hij het verhaal vertelde over een mug die hem had gestoken in zijn ‘koninklijke bips’.”

Andrew beweert nog steeds dat hij niet op de hoogte was van de praktijken van Epstein en dat hij geen seksuele handelingen heeft uitgevoerd op het eiland. Al lijkt zelfs Amerikaans president Donald Trump in een vijf jaar oud interview iets anders te suggereren. “Ik denk dat Epstein een probleem heeft, dat eiland is een echte beerput”, vertelde hij in 2015 aan Bloomberg. “Daar is geen twijfel over mogelijk. Vraag het maar aan prins Andrew. Hij kan je daar alles over vertellen.”

Iedereen kijkt dan ook reikhalzend uit naar de getuigenis van de recent gearresteerde Ghislaine Maxwell. Zij lijkt de enige te zijn die klaarheid kan scheppen over de vermeende rol van Andrew. Momenteel hult ze zich echter in stilzwijgen in de gevangenis. Ze kan een maximale celstraf van 35 jaar krijgen en blijft wellicht tot de start van haar proces, in juli volgend jaar, in de cel. Ook zij blijft haar onschuld uitschreeuwen.

