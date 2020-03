Marvel, opgelet: “Meghan Markle hoopt op rol in superheldenfilm” SDE

Bron: Daily Mail 0 Royalty Nu Meghan Markle (38) en haar man, prins Harry (35), het Britse koningshuis achter zich hebben gelaten, moet er nagedacht worden over een manier om centjes binnen te brengen. Volgens The Daily Mail weet Meghan maar al te goed wat gedaan: de Amerikaanse zou opnieuw willen gaan acteren, en dan het liefst in een superheldenfilm.

Een bron vertelt aan The Daily Mail dat Meghan Markle haar agent, Nick Collins, heeft opgedragen om “actief” op zoek te gaan naar een gepaste rol. “Hij zegt dat ze voor haar terugkeer naar de filmwereld deel wil uitmaken van een ensemble-cast in iets als een superheldenfilm. Hij is actief op zoek naar een film voor haar. Volgens hem is ze beschikbaar en staat ze open voor de beste voorstellen.”

De bron vervolgt: “Meghan plant een reeks vergaderingen in Hollywood. Ze heeft al een voice-over voor Disney gedaan, en nu komt uit dat ze een superheldenfilm wil doen, als voice-over of zelfs als actrice. Ze weet dat ze niet gewoon de hoofdrol kan gaan spelen in een film. Mensen zullen niet voorbij kunnen gaan aan het feit dat ze Meghan Markle is. Maar ze is vastbesloten om opnieuw te gaan acteren. Ze denkt dat een grote ensemble-film de beste manier is: iets dat erg goed betaalt, maar waar ze niet op de voorgrond staat.”

En superheldenfilms zijn populair in Hollywood. “Zowat elke belangrijke actrice - inclusief Scarlett Johansson, Jessica Alba, Margot Robbie, Jennifer Lawrence en Halle Berry - hebben al meegespeeld in een superheldenfilm. Vroeger hing er een bepaald stigma rond de Marvel-films, maar nu hebben ze de grootste kassuccessen ter wereld. Dat is wat Meghan wil.”

“Het zou logisch zijn dat Meghan geassocieerd wil worden met een Marvel- of DC Comic-film”, besluit de bron. “Ze moet zich daar zeker niet voor schamen. Sterren als Gwyneth Paltrow en Jennifer Lawrence willen erin meespelen omdat het hen cool maakt, en daarnaast krijgen ze meer dan 10 miljoen dollar (zo’n 9 miljoen euro) per film.”