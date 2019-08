Exclusief voor abonnees Markies Olivier de Trazegnies is geruïneerd: “Elke maand vraag ik me af hoe ik mijn rekeningen nu weer ga betalen” EH

16 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty De markies van Trazegnies (75) is één van de opmerkelijkste edellieden in ons land. Hij is bevriend met het kruim van de Belgische aristocratie en woont op het sublieme kasteel van Corroy-le-Château. Maar zelf bezit de markies weinig meer dan zijn ronkende titel. “Als ik Corroy niet had gekocht, had ik de rest van mijn leven geen oog meer dichtgedaan”, zegt Olivier in het weekblad Dag Allemaal.

Nadat we via de brug over de slotgracht op de immense binnenplaats van het kasteel van Corroy-le-Château zijn beland, roept een stem “Je viens! Ik kom!” Een houten poort draait open en we worden hartelijk begroet door een gedistingeerde man in hemdsmouwen en een rode pantalon. Hij vraagt ons hem te volgen naar zijn bureau. Via een monumentale trap, langs een gotische kapel en door een overvolle bibliotheek bereiken we de zomerse werkkamer van de markies.

Familieruzie

Op hun 65ste kiezen de meeste Belgen voor een rustiger leven en een hopelijk lang pensioen. Markies Olivier de Trazegnies waagde op die leeftijd, nu bijna elf jaar geleden, echter een sprong die weinigen hem zouden nadoen. Hij kocht het kasteel in de provincie Namen waar hij al zijn hele leven woont om het kort daarop weg te schenken aan de Koninklijke Vereniging van Historische Woonsteden en Tuinen.

“Ik heb toen veel te veel geld betaald voor Corroy (zo noemt de markies zijn kasteel steevast, hoewel er ook een is in het naburige Corroy-le-Grand, nvdr)’, zegt de markies. ‘Op de veiling heb ik nog getwijfeld of ik niet beter een kasteel in Frankrijk zou kopen met 200 hectare errond - hier heb ik ’n park van amper 12 hectare. Dan had ik nog genoeg geld overgehouden om comfortabel te leven.”

